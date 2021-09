Vyšlo to až po ôsmich rokoch! Pápeža chceli na Slovensko dostať Gašparovič, Pellegrini aj Kiska

V nedeľu 12. septembra pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska pápež František, pobudne u nás do 15. septembra.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Aké udalosti predchádzali návšteve Svätého Otca?

4. marca 2013 - Prezident SR Ivan Gašparovič poslal list pápežovi Františkovi deň po jeho zvolení (13. marca). Adresoval mu v ňom pozvanie na návštevu Slovenska počas roku 2013, keďže si Slovensko v tomto roku pripomínalo 1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda.



19. marca 2013 – Pozvanie zopakoval Ivan Gašparovič aj pri osobnom stretnutí s Františkom, keď sa vo Vatikáne zúčastnil na slávnostnej inauguračnej svätej omši novozvoleného pápeža. Takisto pozval Svätého Otca na Slovensko 27. apríla 2014. Pápež na pozvanie reagoval ubezpečením, že „určite, keď bude môcť, tak príde“.

9. apríla 2015 - Slovenský prezident Andrej Kiska prvý raz počas svojho funkčného obdobia navštívil Vatikán a prijal ho pápež František. „Vyslovil som naše obrovské želanie, aby navštívil našu krajinu. Poďakoval sa a pozdravil všetkých ľudí na Slovensku,“ napísal na svojom profile na sociálnej sieti. Pápeža pozval aj 27. júla 2017, keď sa s ním stretol na 31. ročníku Svetových dní mládeže (SDM).



14. decembra 2018 – Kiska opäť pozval pápeža Františka na návštevu Slovenska. Pápež na pozvanie odpovedal, že v princípe ho prijíma, avšak zároveň upozornil, že má nabitý program.



22. marca 2019 - Spoločnú audienciu u pápeža Františka absolvovali predseda NR SR Andrej Danko a predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček. Pozvali ho na spoločnú návštevu oboch krajín.



9. decembra 2019 – Pápeža pozval na Slovensko počas audiencie premiér Peter Pellegrini. Pozvanie tlmočil aj štátnemu sekretárovi Pietrovi Parolinovi. Pápež sa nevyjadril, či Slovensko navštívi, avšak uviedol, že veľmi rád chodí do malých krajín a dáva tak najavo, že sú preňho dôležité.



15. apríla 2020 – Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala s pápežom Františkom a pozvala ho na návštevu Slovenska. Tlmočila pozdrav Svätého Otca ľuďom na Slovensku a jeho odkaz, aby počas pandémie nestrácali nádej, boli disciplinovaní a utvrdzovali sa v odvahe.



14. decembra 2020 – Prezidentka SR opätovne tlmočila pápežovi pozvanie na Slovensko počas osobného stretnutia vo Vatikáne. Podľa jej slov pozvanie prijal s tým, že uvidí, ako mu to dovolí situácia vo svete. Takisto uviedol, že bude záležať na vývoji pandemickej situácie a jeho zdravotnom stave.



8. marca 2021 – Pápež František mal v úmysle pricestovať na Slovensko. Oznámil to prezidentke SR Zuzane Čaputovej v reakcii na jej pozvanie z decembra 2020. Počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z návštevy Iraku tiež uviedol, že by sa návšteva Bratislavy mohla uskutočniť popri eucharistickom kongrese v Budapešti.



4. júla 2021 – Pápež František oficiálne potvrdil, že prijal pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a v septembri navštívi Slovensko a Maďarsko. Oznámil to informačný portál Svätej stolice Vatican News. Za termín návštevy Svätého Otca boli stanovené dni medzi 12. až 15. septembrom.



21. júla 2021 – Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) informovala, že pápež navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. KBS zverejnila oficiálnu webovú stránku www.navstevapapeza.sk alebo www.skpapalvisit.org, prostredníctvom ktorej bude poskytovať informácie k apoštolskej ceste.



13. augusta 2021 - Spustila sa registrácia na verejné podujatia septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Ľudia sa môžu registrovať na štyri miesta, a to do Košíc na Luník IX, na košický štadión, do Prešova a Šaštína. Ľudia sa registrujú na webe navstevapapeza.sk. K registrácii spustili aj call centrum.



15. augusta 2021 – Na Slovensku sa začala oficiálna duchovná príprava na septembrovú návštevu pápeža Františka. „Duchovná príprava znamená, že v modlitbe myslíme na túto návštevu a otvárame sa pre Božie pôsobenie, aby sme tak mohli vnímať slová Svätého Otca,“ uviedol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský.