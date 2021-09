Pozostatky unesenej mamy dvoch chlapcov našli v značnom rozklade v sude: Andrea († 35) zažila peklo na zemi!

Takúto smrť vie pripraviť len beštia! Pozostatky 4,5 roka nezvestnej Andrey Vlčekovej († 35), mamy dvoch chlapcov, našli v júni v sude s kyselinou sírovou v objekte vo Veľkých Ripňanoch (okr. Topoľčany).

V utorok to potvrdil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, podľa ktorého zubné plomby nájdené v sude patrili podľa analýzy nezvestnej Vlčekovej. Pred 3 rokmi odsúdil Krajský súd v Trnave v tejto veci za zločin pozbavenia osobnej slobody jej exmanžela Miroslava Vlčeka, Lipšic teraz oznámil, že ho chcú stíhať za úkladnú vraždu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ešte koncom júna policajti s Miroslavom Vlčekom riešili v predmetnom dome inú trestnú činnosť. Pri obhliadke však začal byť Miroslav nervózny a policajti spozorneli. Pod schodmi bol sud, ktorý po otvorení mimoriadne zapáchal.

„Sud s objemom 220 litrov objavili pri prehliadke skladu vo Veľkých Ripňanoch. Zo zaistených stôp zo suda, ktorý obsahoval kyselinu sírovú, sa podarilo zaistiť stopy, ktoré pripomínali fotokompozity, ktoré sú využívané ako biele plomby. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou môžeme konštatovať, že v tomto sude boli rozpustené telesné pozostatky poškodenej,“ povedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic s tým, že skutok, ktorý bol v minulosti kvalifikovaný ako zločin pozbavenia osobnej slobody, je po tomto náleze potrebné právne prekvalifikovať.

„Porovnaním a analýzou údajov z tejto zdravotnej dokumentácie poškodenej je možné konštatovať zhodu pri všetkých predložených stopách, ktoré boli vyhodnotené ako zubné výplne,“ upresnil s tým, že znalecký posudok kriminalistického a expertízneho ústavu je veľmi rozsiahly a obsahuje aj grafickú časť.

Problémy po rozvode

Andreine kamarátky, známi i rodina tak prišli o posledné zvyšky nádeje, že sa so stále usmievavou ženou ešte niekedy stretnú. „Ja som sa to len včera dozvedela a som v totálnom šoku. To je až neuveriteľné, že toto mohol niekto urobiť. Andrejka bola moja kamarátka a viem, že mala s manželom problémy. Keď sa rozviedli, problémy boli ešte väčšie. Bože, čo je toto za svet,“ povedala plačúca kamarátka s tým, že Andrea bola dobrou matkou a synovia ju veľmi ľúbili.

O tom, čo sa dialo v objekte, kde našli sud s kyselinou, nechcú susedia ani uvažovať. „Keď si predstavím, že ju tam brutálne týrali, a možnože ešte dýchajúcu ju hodili do kyseliny, je mi zle,“ povzdychla si Natália (42).