Emotívna návšteva Belmonda na Slovensku, spomienky riaditeľa Art filmu: Moju košeľu mi už nikdy nevráti!

Toľko divákov nikto neprilákal! Hoci na festival Art film do Trenčianskych Teplíc zavítali mnohé hviezdy svetového formátu, ako sú Sophia Loren či Gérard Depardieu, najviac pozornosti na seba strhol určite legendárny filmový darebák Jean-Paul Belmondo.

Napriek tomu, že počas podujatia ho zastihla správa o úmrtí jeho psíka, na Slovensku sa nakoniec zdržal dlhšie, ako mal. Aká bola herecká legenda očami riaditeľa festivalu Petra Hledíka?!

Písal sa rok 2001 a vtedajšiemu riaditeľovi Art filmu Petrovi Hledíkovi sa podarilo do kúpeľného mesta zlákať jednu z nezabudnuteľných a nezameniteľných hviezd filmového plátna. Hoci si to vyžadovalo riadnu dávku odvahy, Jean-Paul Belmondo na jeho pozvanie nakoniec prikývol. Jeho príchod bol však sprevádzaný smútkom v jeho srdci.

„Prekvapil ma tým, že prišiel o 12 hodín neskôr. Celú noc strávil totiž na veterinárnej klinike, kde sa lúčil so svojím psíkom, ktorého mal dlhé roky. Ale nakoniec si splnil aj svoju povinnosť, z kliniky si zmenil letenku na neskorší let a prišiel. Dal mi slovo, a to pre neho platilo, spomína na nezvyčajný príchod legendy Hledík. Do Trenčianskych Teplíc tak dorazili 10 minút pred tým, ako mal na Moste slávy pripevniť pamätnú dosku s jeho menom.

Zaujímal sa o divákov

Po príchode do kúpeľného mesta si zobral 7 minút na prípravu prejavu. Presne cielenými otázkami sa dostal k svojmu vystúpeniu aj k tomu, čo a ako povedať pred tisíckam fanúšikov, ktorí sa tlačili pred hotelom. „Opýtal sa, kto sú diváci, aká veková skupina, aké filmy sa na Slovensku premietali, ktoré filmy s ním. Pripravil si vystúpenie, ktoré bolo informované, emotívne napojené na divákov, hovoril zasvätene o slovenskom filme, vedel, kde je, ku komu hovorí,“ loví v pamäti pekné spomienky Peter Hledík.

Kto by čakal, že sympatický Francúz bude mať hviezdne maniere, bol by na veľkom omyle. Žiadna špeciálna vaňa, vankúše či jedlo. „Chcel vedieť, kde je, kde sú Trenčianske Teplice, pred akými ľuďmi hovorí, a chcel vidieť Bratislavu. Zaujímali ho pamiatky, ľudia,“ hovorí vtedajší šéf festivalu, ktorý si spomína aj na jednu vtipnú príhodu, ktorú zažili už počas návštevy Bratislavy.

„Dobehol k nemu jeden pán, ktorý sa učil po francúzsky, a povedal mu: ‚Prepáčte, rád by som sa s vami porozprával, ale nemám zrovna čas.‘ Belmonda to veľmi pobavilo. Keď som sa díval na iných ľudí, ktorých sme stretali, tak tí sa len dívali, či je to prelud, alebo skutočne videli v Bratislave Belmonda,“ hovorí s úsmevom.