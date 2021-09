Obyvatelia Kráľovského Chlmca sú zhrození: Neberte nám nemocnicu!

Svoju nemocnicu si nedajú! V Kráľovskom Chlmci (okr. Trebišov) a jeho okolí hrozí pacientom, že akútnu starostlivosť im poskytnú až vo vzdialených mestách, ako Trebišov, Michalovce či Košice. Týka sa to menších úrazov, ale aj pôrodov, čo medzi miestnymi vyvolalo zdesenie a odpor, lebo s takouto reformou na len komunitnú nemocnicu nesúhlasia.

Obyvateľom Kráľovského Chlmca prekáža zámer zrušiť nemocnicu v ich meste, pretože by to znamenalo zdĺhavé cestovanie za akútnou zdravotnou starostlivosťou. „Ide o zdravie a životy! Voči zámeru mocných budeme bojovať a začíname petičnou akciou za záchranu nemocnice,“ vysvetlil primátor mesta Karol Pataky.

Riaditeľka tejto nemocnice Klára Hencelová pripomenula, že majú 232 zamestnancov, evidujú 200 hospitalizácií a len v tomto roku už aj 252 pôrodov. „Nerada by som sa vyjadrovala k tomu, čo ešte definitívne nie je uzavreté, ale verím, že zvíťazí zdravý rozum a v Kráľovskom Chlmci budeme naďalej pacientom poskytovať aj akútnu starostlivosť,“ dodala Hencelová.

O samotnej reforme nemocníc na Slovensku, ktorá by sa mala týkať aj nemocnice v Snine či Krompachoch, sa momentálne vedie veľká diskusia. Šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko varuje, že reforma prinesie výraznú redukciu akútnych nemocníc. Stali by sa z nich len komunitné a sústredili by sa len na doliečovanie a dlhodobo chorých. Kritici pripomínajú, že dostupnosť starostlivosti do 30 minút by bola vážne narušená. Zákon je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a asociácia k nemu dala 178 pripomienok, z toho 144 zásadných.