Tragická smrť triatlonistu Jakuba († 30) v Budapešti vyvoláva mnohé otázniky: Zrazil ho mikrobus z pápežskej kolóny?!

Tragická smrť úspešného triatlonistu Jakuba Mészárosa († 30) veľmi zarmútila slovenskú športovú verejnosť.

Mladý muž bol v Budapešti na rozlúčke so slobodou svojho kamaráta a práve tam ho v sobotu večer na priechode pre chodcov zrazil mikrobus. Podľa svedectiev išlo vozidlo veľmi rýchlo, pretože doháňalo kolónu, ktorá nacvičovala manévre na príchod pápeža Františka.

Obrovský smútok, slzy, spomienky, ale aj čoraz väčšie otázky trápia blízkych triatlonistu Jakuba Mészárosa († 30). Talentovaný športovec v sobotu tragicky zahynul v Budapešti. Jeho trénerka z klubu ŠK Atóm Levice Mária Kuriačková za ním ne­smierne smúti a len ťažko dostávala zo seba slová.

„Dnes (v utorok, pozn. red.) oceňujeme Športovcov rokov 2019 a 2020, určite si ho tam uctíme minútou ticha. Chceme mu na plavárni, kam chodil a trénoval, urobiť nejakú spomienku, vyložiť sviečku a jeho fotografiu... A veľmi by sme si priali, aby sa triatlon v Bátovciach nazval Memoriál Jakuba Mészárosa. To však musíme dohodnúť spolu s organizátorom. Jakub tam chodil každoročne a veľa tam aj pomáhal,“ dodáva bývalá úspešná triatlonistka.

Išiel mikrobus rýchlo?

Pri spomienke na úspešného zverenca sa Kuriačkovej tisnú slzy do očí. „Boli v Budapešti na rozlúčke so slobodou, skupina triatlonistov, jeden z nich sa žení. Večer išli do ulíc a išla kolóna áut, ktorá pripravovala príchod pápeža. Kolóna aj s húkačkami prechádzala a oni stáli na priechode. Celá kolóna už prešla a chlapci tvrdia, že ešte bola červená, keď Jakub vykročil na priechod. Ale hneď, ako na ňom bol, už blikla zelená. A on si nevšimol, že zľava ide ešte jedno auto, ktoré naháňalo tú kolónu,“ sprostredkúva nám M. Kuriačková svedectvá kamarátov, ktorí boli pri posledných Jakubových chvíľach. „Vozidlo išlo veľkou rýchlosťou, bol to mikrobus.

Ten bol ešte súčasťou tej kolóny. Možno zaostával a chcel ich dobehnúť, to nevieme. Ale išli veľmi rýchlo, ani nebrzdil, tak silno narazil do Jakuba. Nevieme, či to auto išlo na červenú, to sa ešte bude vyšetrovať.“ Podľa Kuriačkovej išla partia do Budapešti už v piatok, Jakub sa k nim pridal v sobotu po pretekoch na Poľane, ktoré vyhral. „Ráno ešte pretekal, potom išiel autom do Budapešti. Prišiel tam o 18.00 hodine a toto sa stalo presne o 20.20,“ zakončila Kuriačková.