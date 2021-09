Potvrdili sa najhoršie predtuchy: Zubné plomby nájdené v sude s kyselinou patrili nezvestnej Andrei († 35)

Zubné plomby, ktoré orgány činné v trestnom konaní objavili v sude s kyselinou sírovou patrili podľa analýzy nezvestnej Andrei Vlčekovej († 35).

Ako ďalej na tlačovej konferencii informoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, v kauze zmiznutia ženy z roku 2016 podal na Okresný súd v Trnave žiadosť o povolenie obnovy konania. V prípade bol už v minulosti odsúdený pre zločin pozbavenia osobnej slobody formou účastníctva exmanžel nezvestnej Miroslav Vlček. Podľa Lipšica by v tomto prípade mal byť stíhaný pre úkladnú vraždu.

Senát Krajského súdu v Trnave v apríli 2019 zamietol odvolania obžalovaného Miroslava Vlčeka aj prokurátora a potvrdil rozsudok prvostupňového súdu z konca roku 2018.

Obrovský zvrat v kauze nezvestnej Andrey Vlčekovej? Hrozné, čo sa malo udiať s jej telom Andrea Vlčeková bola nezvestná od 13. decembra 2016, keď ju dvaja muži na Ulici R. Dilonga v Hlohovci násilím vtiahli do osobného auta a odviezli na neznáme miesto. Zmiznutie 35-ročnej exmanželky si podľa policajného vyšetrovania objednal Miroslav Vlček z pomsty za to, že exmanželka proti nemu vypovedala ako svedok v prípadoch ekonomickej trestnej činnosti a za to, že spravovala majetok spoločnosti VK Invest Group, na ktorý si robil nárok.

Vlčeka zadržali policajti pár dní po zmiznutí jeho bývalej manželky na Orave. Podľa policajného vyšetrovania nebol vykonávateľom skutku, od ktorého je jeho bývalá manželka nezvestná, podieľal sa však na jeho príprave.