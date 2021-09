Hygienici apelujú na ľudí i organizátorov: V tomto prípade nechoďte na stretnutie s pápežom!

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval ľudí, aby sa nezúčastnili na stretnutí s pápežom, ak pociťujú príznaky respiračného ochorenia.

Vyplýva to zo súboru odporúčaní pre organizátorov a účastníkov podujatí spojených s návštevou pápeža Františka, ktorý pripravil Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Organizátorom odporúčajú zabezpečiť dôslednú a nepretržitú kontrolu dodržiavania opatrení a vyčleniť dostatok personálu, ktorý bude priebežne dohliadať na dodržiavanie odstupov a prekrytie horných dýchacích ciest. Tlačovú správu poskytol Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.

Ako ďalej uviedli, v rámci jedného hromadného podujatia je možné použiť len jeden režim (očkovaní, OTP alebo základ). „Ak súčasne zorganizujete viaceré hromadné podujatia s rôznymi režimami, dbajte na ich dôsledné oddelenie tak, aby nedochádzalo k miešaniu účastníkov. To sa týka nielen samotného podujatia, ale aj príchodu a odchodu. Zabezpečte oddelené vstupy s čo najväčšou vzdialenosťou od seba,“ pokračoval Mikas v odporúčaniach pre organizátorov. Podľa ÚVZ SR by mali organizátori pred vstupom na podujatie zabezpečiť dezinfekciu rúk pre návštevníkov. Navyše každý sektor musí mať vlastnú infraštruktúru: hygienické zariadenia, predajne občerstvenia, stánky a podobne. Organizátori a obsluha takisto musia zotrvať v danom sektore a neprechádzať z jedného do druhého.

„Všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na hromadnom podujatí, musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom, a to aj v exteriéri. Ak sa niektoré podujatie bude konať v okrese v 1. stupni ohrozenia (červená), organizátor musí mať zoznam účastníkov s telefonickým alebo mailovým kontaktom; po 14 dňoch od podujatia je ho povinný zničiť,“ dodal vo výzve k organizátorom Mikas.

Verejnosti hlavný hygienik odporúča na prepravu používať individuálnu dopravu, teda osobné autá, v prípade mesta uprednostniť bicykle alebo chôdzu. „V prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy noste správne nasadené rúško alebo respirátor. Ak je to možné, vyhnite sa sedeniu s cudzími osobami. Ak to nie je nevyhnutné, v prostriedkoch hromadnej dopravy odporúčame nekonzumovať jedlá a nápoje,“ skonštatoval ÚVZ SR s tým, aby účastníci obmedzili pohyb len na miesto podujatia a naspäť. Počas podujatia odporučil úrad nosiť správne nasadené rúško alebo respirátor aj v exteriéri. To platí aj pre očkovaných či testovaných ľudí. „Dodržiavajte pokyny organizátorov a potrebné hygienické pravidlá a upozornite ich, ak uvidíte porušovanie protiepidemických opatrení,“ dodal ÚVZ SR a odporučil po podujatí obmedziť kontakty s inými ľudmi a sledovať svoj zdravotný stav.