Bola nahrávka s kauzou Gorila zničená?! OĽaNO hovorí o znepokojujúcej správe

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) znepokojila správa o možnom dôkaznom znehodnotení nahrávky s kauzou Gorila.

V tlačovej správe o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.

„Ničenie dôkazov pravdu neumlčí. Tak či tak, z nahrávky je každému jasné, akí politici sa s Haščákom stretávali, s akými pohnútkami a aký kolotoč zlodejskej špirály to vyvolalo. Boj o právny charakter štátu však trvá a chcem veriť, že generálna prokuratúra týmto nevyniesla definitívny ortieľ nad korupčnou megakauzou, ktorá dlhé roky traumatizuje Slovensko a že páchatelia, ktorí obludným spôsobom vyciciavali peniaze občanov, neuniknú spravodlivosti,“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

„Z medializovaných správ máme za to, že nájdená nahrávka z Kočnerovho domu nebola doposiaľ orgánmi činnými v trestnom konaní verifikovaná ako nahrávka, na ktorú by sa vzťahoval nález Ústavného súdu SR, na základe ktorého by sa výsledok práce SIS v kauze Gorila mal znehodnotiť,“ povedal poslanec OĽaNO a bývalý vyšetrovateľ kauzy Gorila Lukáš Kyselica. Podľa neho preto nie je jasné, prečo by mal byť predmetný USB kľúč zničený.