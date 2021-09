Klus považuje túto krajinu za vzor v očkovaní pre Slovensko: Vyslovil želanie a dôležitú prosbu

Portugalsko je ako jeden z európskych lídrov v očkovaní vzorom pre Slovensko.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Dodal, že aspoň prvú dávku vakcíny v Portugalsku dostalo 95 percent dospelých, čo je približne 85 percent celej populácie.

„Očkovanie v Portugalsku, tak ako u nás, nie je povinné. Väčšina Portugalcov sa však dobrovoľne rozhodla zaočkovať, pretože si uvedomujú, že lepšiu zbraň v našom spoločnom boji s nákazou nemáme,“ zdôraznil Klus. Podotkol, že vakcínu v krajine odmieta menej ako tri percentá populácie nad 12 rokov. Štátny tajomník vyslovil želanie, aby sa podobnými číslami mohlo pochváliť aj Slovensko.

„Opäť prosím všetkých, ktorým v očkovaní nič nebráni a ešte tak nespravili, poraďte sa so svojím lekárom a získajte toľko spoľahlivých informácií, koľko potrebujete a nechajte sa zaočkovať účinnými a bezpečnými vakcínami, ktorých máme doslova prebytok,“ vyzval Klus. Dodal, že je to to najlepšie, čo môžu Slováci urobiť pre ochranu svojho zdravia.