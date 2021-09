Šialený odliv! Slovenské zdravotníctvo opustili od začiatku roku stovky sestier

Od začiatku januára tohto roka do 3. septembra odišlo zo systému zdravotníctva 772 sestier a pôrodných asistentiek.

Vyplýva to z aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek. Ide o 20 percentný nárast odchodu sestier zo systému oproti tomu istému obdobiu v roku 2020. Upozornila na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vo svojej tlačovej správe.

V krajinách Európskej únie je priemerný počet sestier na tisíc obyvateľov 8,4, na Slovensku je to 5,7. Ak by sme chceli dosiahnuť porovnateľný priemerný počet sestier ako v únii, potrebovali by sme ich 46-tisíc. Na Slovensku momentálne pracuje 31 309 zdravotných sestier. „Chýba teda viac ako 14-tisíc sestier,” uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.

Upozornila tiež, že pandémia ochorenia COVID-19 bude ošetrovateľskú profesiu aj naďalej oslabovať. Univerzity vzdelávajúce sestry pritom dlhodobo poukazujú na poddimenzované financovanie odboru ošetrovateľstvo. Aj napriek tomu, že záujem o štúdium v tomto odbore mierne narastá, absolventi nedokážu okamžite vykonávať vysokošpecializované činnosti, na ktoré sú potrebné klinické zručnosti, ako aj ďalšie štúdium. Univerzitám takisto chýbajú dostatočné finančné prostriedky na to, aby väčším počtom prijatých uchádzačov vykompenzovali odliv pracovných síl v ošetrovateľstve.

Vekový priemer sestier na Slovensku je 47 rokov, pričom SKSaPA registruje viac ako 5 290 sestier vo veku nad 60 rokov. Ide o sestry, ktoré už môžu využiť možnosť predčasných dôchodkov. Príčiny odchodu sestier zo systému zdravotnej starostlivosti nie sú podľa komory len dôsledkom zvyšujúceho sa vekového priemeru sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Odchádzajú aj pre nevyhovujúce pracovné podmienky, nekvalitné riadenie jednotlivých pracovísk a nízke mzdy. „Náš návrh na úpravu koeficientov na výpočet základnej mzdy, ktoré by zlepšili finančné ohodnotenie sestier je na stole ministra zdravotníctva. Musíme však konštatovať, že len slovný prísľub toho, že sa od 1. januára 2022 sestrám mzdy upravia, nestačí. Sestry majú byť motivované a spravodlivo ocenené už dnes,” uviedla prezidentka SKSaPA. Riaditeľ kancelárie SKSaPA Lukáš Kober dodal, že „ošetrovateľstvo je chrbtovou kostrou zdravotníctva a možno pandémia je tou poslednou ranou, ktorá mu zlomí väz”.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave. Združuje 33-tisíc sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SKSaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.