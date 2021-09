Výborná správa pre školákov na východe Slovenska: Prekvapenie v deň návštevy pápeža Františka

V deň návštevy pápeža Františka na východnom Slovensku v utorok 14. septembra budú mať školáci riaditeľské voľno.

Týka sa to žiakov a študentov viac ako 225 škôl v Prešovskom a Košickom kraji. Konkrétne ide o žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Prešov a Košice, ako aj študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej a košickej župy. Voľno budú mať tiež všetci žiaci cirkevných základných a stredných škôl Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris v Prešovskom a Košickom kraji. Zatvorené zostanú v tento deň aj všetky základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy. Študenti stredných škôl v Prešove v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja budú mať okrem toho voľno aj v pondelok 13. septembra.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, zriaďovatelia sa rozhodli udeliť riaditeľské voľno v deň návštevy pápeža Františka v snahe umožniť žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom škôl a rodičom osobne sa stretnúť so Svätým Otcom v Prešove alebo v Košiciach, prípadne sprevádzať Svätého Otca v tento deň prostredníctvom médií. „Ďalším dôvodom je aj to, že do Prešova a do Košíc budú v deň návštevy pápeža prichádzať tisícky pútnikov, s čím budú spojené aj rozsiahle dopravné obmedzenia, v dôsledku ktorých môže dochádzať k dopravným zápcham,“ vysvetlil hovorca.

Zároveň konkretizoval, že riaditeľské voľno sa v utorok 14. septembra bude týkať 68 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, približne 35 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Zatvorených ostane aj 19 základných, 11 stredných a tri základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy a 15 základných a stredných škôl Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris v Prešovskom a Košickom kraji. „Prevádzka materských škôl bude 14. septembra fungovať v štandardnom režime,“ dodal Tomek.

Svätý Otec František bude v rámci svojej návštevy Slovenska v utorok 14. septembra dopoludnia predsedať Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove. Na účasť na liturgii je potrebná registrácia, ktorá je od pondelka 6. septembra otvorená už nielen pre plne zaočkovaných, ale aj v režime OTP. Popoludní sa pápež František zúčastní na stretnutí s rómskou komunitou na Luníku IX v Košiciach, následne sa veriacim prihovorí na stretnutí s mladými na štadióne Lokomotívy. Okrem východu Slovenska navštívi Svätý Otec od 12. do 15. septembra aj Bratislavu a Šaštín-Stráže.