Pokračuje súd s Dobroslavom Trnkom, vypovedal Čižnár: Doteraz to ľutujem

Na súd s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom v kauze zatajovania nahrávky známej ako Gorila prišiel vypovedať aj ďalší bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

Dobroslav Trnka je obžalovaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať prístup v rokoch 2007 až 2014. Nahrávku mu podľa obžaloby poskytol do úschovy v súčasnosti odsúdený podnikateľ Marian Kočner. Neskor bola použitá pri vydieraní finančníka Jaroslava Haščáka.

Čižnár pred súdom opísal stretnutie na Úrade vlády SR s vtedajším premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a Dobroslavom Trnkom. Obžalovaný im mal na stretnutí pustiť časť z nahrávky Gorila. Podľa Čižnára na to Fico reagoval, s otázkou „Čo to má byť?“. Obžalovaný mal odpovedať, že „také zaujímave veci“ a následne Robert Fico obžalovaného vyhodil. Malo sa to stať v roku 2008 alebo 2009. Čižnár uviedol, že identifikoval hlas nebohého dlhoročného člena strany Smer – sociálna demokracia Františka Határa. Druhý hlas, ktorý má údajne patriť podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi nespoznal. „Doteraz ľutujem, že som sa tam nechal nahovoriť ísť,“ dodal Čižnár.

Dobroslav Trnka po Čižnárovej výpovedi skonštatoval, že k takémuto opisovanému stretnutiu nikdy neprišlo. „Udalosti, ktoré spomínal pan Čižnár, keď ma mal doktor Fico vyhodiť z úradu vlády, si musel svedok Čižnár pomýliť s nejakým iným stretnutím. Ja som nemal žiadne problémy s doktorom Ficom. Naopak, doktor Fico v tom čase 2008 – 2009 mohol byť oprávnene nahnevaný na doktora Čižnára, nakoľko tento zabránil sestre doktora Fica v kariérnom postupe na prokuratúre a vzhľadom na tú situáciu som tento problém riešil ja,“ pokračoval Dobroslav Trnka.

Podľa polície Dobroslav Trnka zločin spáchal ako verejný činiteľ zneužitím svojej právomoci, a to závažnejším spôsobom konania a po dlhší čas. „Z rozhovorov na nahrávke mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru. Nahrávku mal ukrývať na viacerých miestach namiesto toho, aby ju odovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ informovala ešte začiatkom marca polícia. Podľa záverov vyšetrovateľa si tak Dobroslav Trnka nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona, a to stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.

Dobroslav Trnka pôsobil vo funkcii generálneho prokurátora v rokoch 2004 až 2011.