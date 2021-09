Demo, už 10 rokov nám chýbaš! Slovensko si pripomína leteckú tragédiu, pri ktorej zomrel Pavol Demitra († 36)

Čas neúprosne letí, ale spomienky zostanú navždy v srdci! Presne pred desiatimi rokmi – 7. septembra 2011 – sa stala jedna z najväčších tragédií v histórii športu.

Na letisku Tunošna pri meste Jaroslavľ sa zrútilo pár sekúnd po štarte lietadlo typu Jak-42. Na palube sa nachádzal hokejový tím KHL Lokomotiv Jaroslavľ, ktorý smeroval do bieloruského Minsku na prvý duel sezóny. Bohužiaľ, medzi obeťami bol aj bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Pavol Demitra († 36). Zanechal po sebe manželku Majku (44) a syna Lucasa (18) i dcérku Zarku (16)...

Slovenský hokej stratil v podobe Pavla Demitru obrovského srdciara a veľkú hokejovú legendu. Skúsený útočník prišiel do Ruska dohrať úspešnú a bohatú kariéru, ale pôsobenie v KHL sa mu, žiaľ, stalo osudným! „Opäť mám v Rusku chuť do hokeja, cítim sa v Jaroslavli veľmi dobre. Chýba mi tu iba rodina,“ povedal pre Nový Čas po odchode zo zámoria do Ruska Demitra. Ten pôvodne na cestu smrti do bieloruského Minsku ani nemal letieť, keďže mal zdravotné problémy. Napokon však do lietadla nasadol a už z neho, žiaľ, nevystúpil...

Odpočíva so synom

Na palube lietadla bolo celkovo 45 ľudí a prežil iba letecký technik. Pohreb slovenskej legendy sa konal až 16. septembra a treba povedať, že takú rozlúčku zatiaľ nemal žiadny Slovák v histórii. S hokejovým idolom sa na zimný štadión v Trenčíne, ktorý už nesie názov Zimný štadión Pavla Demitru, prišli rozlúčiť tisícky ľudí a celý národ bol v slzách. Paliho pozostatky uložili na Evanjelickom cintoríne v Trenčíne a spolu s ním aj urnu s popolom jeho synčeka Tobiasa, ktorý pre vrodenú chybu zomrel iba pár dní po narodení koncom mája 2005.

Nový život

Manželka Majka sa dlhé roky ťažko vyrovnávala so stratou milovaného manžela. Pri živote ju držali deti Lucas a Zarka. Žiaľ najskôr zaháňala pri maľovaní, písala básne i rozprávky. Teraz má už iné hobby a zmysel života. „Už sa k Paľkovi nebudem vyjadrovať. Za tie roky bolo povedané všetko,“ vyjadrila sa pre Nový Čas Majka, ktorá posledné roky študuje psychológiu a momentálne je v piatom ročníku. „Toto štúdium ma napĺňa a dáva mi to zmysel. Rovnako ako aj moje deti Lucas a Zarka,“ dodala silná žena, ktorá si naozaj prešla v živote ťažkým obdobím.

Pád pre neschopnú posádku

Vyšetrovanie nehody lietadla Jak-42 smerujúceho do Minska ukázalo, že piloti urobili sériu chýb. Lietadlo bolo v dobrom technickom stave. K tragédii došlo pri štarte na letisku Tunošna, prežil ju iba palubný inžinier Alexander Sizov. Pred súdom skončil Vadim Timofejev, zástupca riaditeľa Jak Servi. „Kapitána vymenoval na základe falošných dokladov, druhý pilot nemohol viesť v tom čase lietadlo,“ uviedol hovorca vyšetrovateľov.

Neskúsená posádka stanovila vzletovú rýchlosť o 20 km/h nižšiu, ako by bolo potrebné pri danej hmotnosti lietadla a výkone motorov. Jeden z pilotov sa pri ťahu riadiacej páky nechtiac zaprel o brzdový pedál, čím lietadlo ešte spomalil. V tkanivách 2. pilota objavili stopy zakázaného fenobarbitalu, látky s tlmivým účinkom na nervovú sústavu.