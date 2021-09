Ostro sledovaný proces s Dobroslavom Trnkom: Čo na neho majú prominentní svedkovia?!

Až desať rokov za mrežami. Toľko môže dostať bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka (57), ak sa potvrdí, že sedem rokov ukrýval na rôznych miestach nahrávku Gorily, materiál, ktorý postavil Slovensko hore nohami.

Trnka sa v prípade ukrývania Gorily v pondelok prvýkrát postavil pred súd, a hoci odmietol vypovedať, neskôr sa vyjadroval k výpovediam viacerých kľúčových svedkov. Čo na súde odznelo a aké svetlo to vrhá na samotného Trnku?

Dobroslav Trnka: Časovo to nesedí

Bývalý generálny prokurátor trvá na tom, že jeho stíhanie je nezákonné. Skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v obžalobe, podľa neho navyše časovo nesedia. „Skutok, tak ako je postavený, nekorešponduje s časovými údajmi, keď som mal ja disponovať nejakou nahrávkou v kauze Gorila,“ uviedol v pondelok na súde. Dôkazy boli podľa neho nájdené u Kočnera a nie u neho, a navyše nie sú použiteľné.

Trnka obvinil bývalého novinára a neskoršiu Kočnerovu pravú ruku Petra Tótha z toho, že to on mal Gorilu po Kočnerovom uväznení podhodiť do jeho bytu. „Tóth zabudol priznať a vypovedať, akým spôsobom sa dostali materiály do bytu Mariána Kočnera. Zabudol povedať, že Kočnerova manželka mu dala kľúč a presne tieto dôkazy tam mal zaniesť sám,“ vyhlásil Trnka.



Jaroslav Haščák: Trnka ma nikdy nevydieral

To, že sa veci udiali tak, ako ich opisuje obžaloba, poprel vo svedeckej výpovedi aj bývalý spoločník finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák. Nie je podľa neho pravda to, že sa s ním Trnka alebo jeho kamaráti Kósa a Bereczka pokúšali zobchodovať verziu nahrávky uloženú u Trnku. Potvrdil síce, že sa viackrát stretol s Bereczkom, nebolo to však v súvislosti s Gorilou. Tú sa mu podľa vlastných slov pokúšalo odpredať viacero osôb. „Nikdy som však na tieto ponuky nereflektoval a nezaoberal som sa nimi,“ tvrdí Haščák.