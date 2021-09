V koalícii je opäť dusno! Matovič zaútočil na Lengvarského, Kollár zosmiešnil Remišovú

Hrozí výmena na poste ministra zdravotníctva? Minister Vladimír Lengvarský (52) sa podľa šéfa rezortu financií Igora Matoviča (48) dostatočne nesnaží vyvíjať aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu zaočkovaných na Slovensku. Matovič vo víkendovej diskusnej relácii RTVS dokonca pohrozil jeho výmenou.

V diskusnej relácii O 5 minút 12 Matovič uviedol, že sa obáva veľmi krutej tretej vlny. „Za päť mesiacov, ako pán minister je ministrom zdravotníctva, som nezaregistroval jeden inovatívny prístup, ako zaočkovať napríklad 80- a viacročných ľudí,“ povedal. Lengvarský podľa neho nerobí dosť pre zlepšenie situácie. „Žiaden nápad neregistrujem, mrzí ma to,“ povedal Matovič, ktorý nevylúčil ani zmenu na poste ministra. „Uvidíme v najbližších týždňoch a mesiacoch, ako sa k tomu postaví,“ uviedol.

Lengvarskému sa venoval Matovič aj v rozhovore pre Expres. „Myslím si, že je mimoriadne nebezpečné pustiť deti do škôl bez toho, aby sme mali istotu, aby tí rodičia mali istotu, či ostatné deti prešli cez nejaký test. Bojím sa, že tam sa to premieša, deti to donesú do rodín, donesieme to do fabrík a bude zle,“ povedal minister.

„Ak sa ukáže, že toto bola tá zásadná chyba a pritom máme 50 % z 80-ročných ľudí zaočkovaných, moju dôveru pán minister nebude mať. Nech sa spolieha na zázrak, že nám to tu nevybuchne,“ uzavrel. Ministerstva zdravotníctva sme sa opýtali na postoj k Matovičovým výrokom. „Na uvedené vyjadrenia v tejto chvíli nebudeme reagovať,“ odpísala jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.

„V priebehu septembra bude distribuovaných 1,2 milióna SIPO poukážok s grafikami na podporu očkovania a tiež s odkazom na stránku automat.gov.sk, ktorá prehľadne informuje o aktuálne platných opatreniach v jednotlivých okresoch. Zároveň bude distribuovaných 600-tisíc letákov pre poberateľov starobných dôchodkov, ktorým sú vyplácané v hotovosti,“ uviedla Eliášová. Novú kampaň možno očakávať aj na televíznych obrazovkách. „Pripravujeme nový koncept kampane a pokračujeme v zazmluvňovaní mediálneho priestoru,“ uzavrela Eliášová.



Kollár útočí na Remišovú

Náladu v koalícii rozvášnil aj kontroverzný paragraf 363 Trestného poriadku, ktorý umožnil generálnemu prokurátorovi zrušiť obvinenie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Kým strana Za ľudí víta avizovanú zmenu paragrafu, strana Sme rodina je zdržanlivejšia. Borisa Kollára názory Veroniky Remišovej rozohnili. „Mrzí ma, keď sa k právu a k právnemu systému vyjadruje pani predsedníčka, ktorá má vyštudované bábkoherectvo,“ uviedol v diskusnej relácii Na telo. Remišová reagovala stručne. „Vždy som si vyberala cestu tvrdej práce. Napríklad keď na francúzskej Sorbone, jednej z 10 najlepších univerzít EÚ, sme úspešne dokončili štúdium iba dvaja z 30 študentov,“ napísala.