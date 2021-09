Dedinčanov na strednom Slovensku desí odvážny medveď: Maco spáva pred dverami domov!

Chystajú sa na usmrtenie medveďa! Po Starých Horách (okr. Banská Bystrica) sa potuluje asi dvojročný chlpáč, ktorý si tam medzi odpadkami hľadá jedlo.

Niekedy sa v obci zdržuje až do rána, a tak požiadal starosta Marián Gajdoš o pomoc zásahový tím. Ten sa snažil odvážneho maca odplašiť, napokon ho však bude musieť uspať veterinár.

Po dedinke Staré Hory sa niekoľko dní potuluje mladý medveď. „Ten nie je náš, lebo naše sú vychované slušne. Je to mladý medveď, ktorý rozhadzuje smeti po obci. Je navyknutý na ľudí a na živenie sa odpadkami,“ uviedol starosta Marián Gajdoš s tým, že najprv sa zdržiaval v susednej obci Turecká. Najviac sa ho obávajú ľudia, ktorí žijú blízko lesa.

„Volali mi, že nemôžu ísť do práce, lebo medveď im leží pri dome. Zašiel do dvora, alebo si ľahol aj na koberček pred dverami,“ ozrejmuje starosta, ktorý sa obrátil na zásahový tím. Zároveň upozornil občanov, aby si zabezpečili do odlovu maca odpad, domáce zvieratá a včelstvo.

„Zásahový tím ho monitoroval a získaval povolenia na jeho odlov,“ doplnil starosta a dodal, že takéto problémy s medveďom si v obci nepamätajú. Odvážny chlpáč sa totiž pohybuje aj v blízkosti materskej a základnej školy, čo je hlavný problém. „Pohybuje sa v okolí, práve preto starosta zabezpečil odchyt. Nechodíme na prechádzky do lesa práve kvôli medveďovi,“ informovala zástupkyňa riaditeľa školy Jana Lovásová.

Zásahový tím sa snažil zatúlanú šelmu najprv odplašiť rôznymi spôsobmi, dokonca aj streľbou, no nič nepomohlo. „Na mieste budeme mať v noci hliadky, a keď ho vystriehnu, veterinár ho uspí a vykoná eutanáziu,“ zakončil vedúci zásahového tímu Jaroslav Slašťan.