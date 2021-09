Tragická smrť triatlonistu Jakuba Mészárosa († 30): Vyznania známych, ktoré trhajú srdcia

Obrovská tragédia na rozlúčke so slobodou. Život úspešného športovca, reprezentanta Slovenska v triatlone Jakuba Mészárosa († 30) z Levíc vyhasol na priechode pre chodcov na Andrássyho ceste v Budapešti.

Úspešného mladíka tam zrazilo prichádzajúce vozidlo a napriek všemožnej snahe záchranárov skonal. Len deň predtým sa mu pritom podaril veľký úspech...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ešte v sobotu vyhral preteky Kráľ Poľany a v nedeľu navždy tragicky odišiel! Všetci, ktorí poznali triatlonistu Jakuba Mészárosa, sú v slzách a tvrdia, že za úžasným športovcom, skromným a pokorným človekom plače aj nebo. Prezident Slovenskej triatlonovej únie Jozef Jurášek je smrťou Jakuba zdrvený.

„Je mi veľmi ľúto mladého života, ktorý takto nezmyselne vyhasol. Rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť,Posledný išiel ten mikrobus a zrazu do niekoho buchol. Až vtedy zistili, že to bol Jakub,“ opisuje Jurášek posledné minúty Jakubovho života. „Nikto teraz presne nevie, či už bola zelená, alebo nie. Odhodilo ho 50 až 60 metrov, okamžite mu všetci dávali prvú pomoc, aj z toho mikrobusu, zachrániť sa ho už, žiaľ, nepodarilo,“ dodal so zlomeným hlasom Jurášek.

Obrovský šok

Nad nečakanou smrťou športovca plačú všetci, ktorí ho poznali. Len v januári oslávil svoje 30. narodeniny, dnes mu chystajú pohreb... Vyznania jeho známych trhajú srdcia. „Preboha, nie, to nie, v sobotu 28. 8. som s ním bol, to nie. Veľmi dobrý chalan, v týždni som mu chcel písať, lebo bol jediný, čo išiel na 23-kách na cesťáku horský duatlon a nechápal som, ako to dal,“ píše sa v komentároch na sociálnych sieťach.

„Ešte v sobotu sme išli spolu autom na Poľanu a dnes toto. Išiel som ho vyprevadiť k autu, ktorým išiel do Budapešti rovno z pretekov, a rozlúčili sme sa slovami, že sa vidíme na ďalších pretekoch, kde opäť zabojujeme proti sebe,“ spomína ďalší triatlonista. Pozostalým ponúkajú pomoc organizátori 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa koná tento týždeň v hlavnom meste Maďarska.

Mladíka totiž zrazil mikrobus organizátorov kongresu. Podľa spravodajského servera borsonline.hu hovorkyňa organizátorov Tünde Zsuffová vyjadrila ľútosť nad nehodou a dodala, že rodine chcú pomôcť pri vybavovaní úradných záležitostí okolo pohrebu, a to aj prípadne formou finančného príspevku.