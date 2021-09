Pápežova návšteva sa nezadržateľne blíži: Naplánovaný je každý detail jeho programu, kto ho má pod palcom?

Septembrová návšteva pápeža Františka obráti pozornosť celého sveta na Slovensko. V rozhovore pre TASR TV to uviedol zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš. Podľa neho ide o mimoriadnu udalosť nadnárodného významu.

"Pápež František je celebrita prvého rangu... O jeho návštevu stoja štáty na celom svete. Tento rok bol zatiaľ len v Iraku a druhá jeho pastoračná cesta bude na Slovensku. Predtým sa samozrejme nakrátko zastaví v Budapešti, kde bude eucharistický kongres, ale to nie je plnohodnotná návšteva krajiny... Myslím si, že pre Slovensko je to obrovská pocta a musíme ju čo najplnšie pochopiť a využiť," povedal Demeš.

Otvoriť galériu Pavol Demeš Zdroj: TASR - Dano Veselský

O tom, aký pôdorys bude mať pontifikova návšteva, v najväčšej miere rozhoduje Vatikán, hovorí Demeš. Podľa neho je do detailov rozpracovaný každý krok a každý schod, na ktorý pápež stúpi. Všetko musí byť dopredu pripravené. Tím, ktorý zastrešuje návštevu, je zložený z odborníkov na bezpečnosť, na protokol aj na veci, ktoré sa týkajú duchovnej a ceremoniálnej stránky veci.

"Samozrejme pápež sám povie základné predstavy a kontúry toho, čo by on chcel počas návštevy dosiahnuť, a na základe toho sú vyslaní jeho ľudia, ktorí skúmajú priestor, program a dolaďujú to so svetskými aj cirkevnými autoritami."

Pápež sa počas návštevy Slovenska nebude prihovárať len Slovákom. Cesty Svätého Otca majú hlbší zmysel a ich odkaz je cielený na širší región, myslím si analytik. "(Už) pápež Ján Pavol II. hovoril, že (Slovensko) má špeciálne poslanie v architektúre Európy. Že sme niekde na priesečníku Východu a Západu. To sa prejavuje v cirkevnom, ale aj historickom kontexte," odpovedal Demeš na otázku, prečo sa podľa neho František rozhodol navštíviť Slovensko.