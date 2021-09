Matovič sa tvrdo pustil do ministra zdravotníctva Lengvarského: Nech sa spolieha na zázrak!

Ak sa ukáže, že bola zásadná chyba netestovať deti pred nástupom do školy a popri tom bude stále zaočkovaných len 50 % ľudí nad 80 rokov, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nebude mať dôveru ministra financií Igora Matoviča.

„Nech sa spolieha na zázrak, že nám to nevybuchne. Ja sa obávam, že nám tu tretia vlna vybuchne, aj práve kvôli takýmto chybným krokom,“ povedal expremiér v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.



Ministri zdravotníctva a školstva sa podľa Matoviča dohodli „na veľmi zvláštnom otváraní škôl“. Myslí si, že je mimoriadne nebezpečné pustiť deti do školy bez toho, aby mali rodičia istotu, či ostatné deti prešli cez nejaký test. „Obávam sa, že sa to premieša, deti to donesú do rodín, donesieme to do fabrík a bude zle,“ konštatoval Matovič.