Úspešný 16. ročník ČSOB Bratislava Marathon: Vyhral Slovák Miroslav Ilavský, slovenské polmaratónske tituly pre Sahajdu a Čorbovú!

Po takmer dvaapolročnej pauze zaplavili Bratislavu opäť bežci. Mestský ČSOB Bratislava Marathon sa totiž znova bežal „naživo“ a nie iba virtuálne ako vlani v dôsledku koronavírusovej pandémie.

Želanie organizátorov, hlavného partnera podujatia ČSOB i vedenia hlavného mesta, aby 16. ročník tohto populárneho bežeckého podujatia bol veľkým happeningom, oslavou športu, spolupatričnosti a ľudskosti,sa naplnilo do bodky. Takmer 5000 štartujúcich v rôznych disciplínach naznačilo, že návrat do „normálu“ je možný aj pri dodržaní nevyhnutných pandemických opatrení.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Šestnásty ročník ČSOB Bratislava Marathon vyhral Slovák Miroslav Ilavský z Jogging klubu Dubnica nad Váhom v maratónskom osobnom rekorde 2:34:19 h. Pôvodne mal štartovať v polmaratóne, ale tri dni pred pretekmi sa rozhodol pre maratón.

„Nahovoril ma na to v poslednej chvíli môj otec. Povedal – máš formu, skús radšej maratón,” vysvetľoval s úsmevom víťaz, ktorý by raz chcel prekonať hranicu 2:30 h v maratóne.

Tridsaťtriročný policajt sa po Jozefovi Urbanovi (2017) stal len druhým slovenským víťazom bratislavského mestského maratónu. „Je to môj najväčší úspech v doterajšej kariére, som nesmierne šťastný. Nemôžem uveriť, že som vyhral a pridal aj osobák, aj keď som takmer celý čas bežal sám. skonštatoval Miroslav Ilavský.

V súťaži žien obhájila prvenstvo z posledného klasického ročníka v roku 2019 učiteľka z Česka Barbora Nováková. „To bol môj hlavný cieľ, ale s časom 3:04:15 nie som spokojná. Chcela som bežať pod tri hodiny, takže sa budem musieť do Bratislavy ešte aspoň raz vrátiť,“ tvrdila 38-ročná učiteľka, ktorá sa po Keňanke Lilian Koechovej( 2010, 2011) stala len druhou úspešnou obhajkyňou titulu v hlavnej ženskej disciplíne na ČSOB Bratislava Marathon.

Počas ČSOB Bratislava Marathon sa už siedmy raz (2009, 2010, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021) uskutočnil aj slovenský šampionát v polmaratóne. Štvrtý raz v kariére získal zlato Tibor Sahajda, tentoraz časom 1:07:35 h. Zverenec Vladimíra Molčana si vybojoval celkovo už svoj 17. titul v bežeckých disciplínach, v polmaratóne bol najlepší v rokoch 2013, 2018, 2019 a 2021. Sahajdov klubový kolega z BMSC Bratislava, obhajca titulu Marek Hladík, finišoval druhý za 1:08:34 h, keď iba o 2 sekundy zaostal za osobným rekordom z minuloročného šampionátu. Bronz si vybojoval niekdajší vodný slalomár a v súčasnosti mládežnícky tréner v tomto športe Matúš Hujsa (1:10:50).

Tibor Sahajda: „V prvej polovici sa mi bežalo veľmi dobre, druhá už bola ťažká – najmä tie výbehy na most a dlhé rovinaté úseky v protivetre dali poriadne zabrať. Aj preto bola druhá polovica rapídne pomalšia. Na nie najľahšej trati som bežal čisto na víťazstvo. Po troch kilometroch som videl, že na Mareka je tempo rýchle, skontroloval som si pulzové hodnoty, a keďže boli v poriadku, na štvrtom kilometri som trochu pridal, zrýchlil som tempo na 3:05 min na kilometer a ušiel som mu. Do 13. kilometra sa mi bežalo super, potom to už zo spomenutých dôvodov bolo trochu ťažšie. Navyše, trochu som sa bál, či mi do konca pretekov vydrží noha, lebo približne pred 10 dňami som si natiahol zadný stehenný sval.“

V súťaži žien triumfovala triatlonová špecialistka, účastníčka ME 2015 v krose a polmaratónska vicemajsterka SR 2017 Nikola Čorbová z BMSC Bratislava v slovenskom výkone roka 1:21:39 h pred dvojnásobnou slovenskou šampiónkou v behu do vrchu Luciou Pelikánovou (1:22:37). Bronz získala líderka Bežeckého pohára SAZ 2021 Katarína Došek z AKm Tlmače (1:24:09).

Nikola Čorbová: „Nevedela som, čo o seba očakávať, išla som sa však baviť behom. Bežal som podľa pocitov, nemala som stanovenú žiadnu taktiku. Výsledný čas splnil moje očakávania, bol približne taký, aký som chcela. Môj najbližší cieľ je uspieť onedlho na MS v dlhom duatlone vo švajčiarskom Zofingene.“

V tímových súťažiach dominovali bežci BMSC Bratislava – muži v silnej zostave Sahajda, Hladík, Rusina, Nemček, Kovalčík, ženy v zložení Čorbová, Dolinajová, Brezovská.

V Bratislave sa však súťažilo aj v sobotu. Predpoludním „odštartovali“ bežecký víkend lezúni, po nich súťažili deti na tratiach od 300 do 800 m, popoludní sa bežal minimaratón na 4,35 km a deň vyvrcholil pretekmi na 10 km.

V krásnom, neskoro letnom počasí súťažilo počas víkendu vyše 4000 bežcov a bežkýň z takmer 5000 prihlásených. V jednotlivých disciplínach boli počty nasledovné – lezúni 50, detské behy 446, minimaratón 418, 10 km 502, maratónska štafeta 160, polmaratónska štafeta 476, maratón 460, polmaratón 1496.

„Sme radi, že ľudia na naše podujatie nezanevreli a aj napriek zložitej situácii sa vrátili k behaniu. Počas celého víkendu vládla výborná atmosféra, naozaj bolo vidieť, že bežcom už takéto masové podujatie chýbalo. Ďakujeme všetkým – bežcom i našim partnerom – že ostali s nami a spolu sme vyslali signál, že súťažiť sa dá aj pri splnení pandemických opatrení. Potešili ma aj výkony bežcov – úžasné sólo Miroslava Ilavského v maratóne, úspešná obhajoba Barbory Novákovej, takisto aj všetky tituly a medaily, ktoré si vybojovali bežci z nášho klubu BMSC,“ hodnotil stručne 16. Ročník ČSOB Bratislava Marathon riaditeľ pretekov a predseda organizačného výboru Jozef Pukalovič.