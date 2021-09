Diskusie o minimálnej vzdialenosti obchádzania cyklistov: Zákon sa môže zmeniť

Zákon o cestnej premávke by mohol po novom definovať minimálnu vzdialenosť na obchádzanie cyklistov na cestách. Malo by to prispieť k ich zvýšenej ochrane a prevencii dopravných nehôd.

Predpokladá to novela zákona o cestnej premávke, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR poslanci Smeru-SD. Zákon by v prípade schválenia predloženej novely stanovoval, že bočný odstup vozidla od predchádzaného cyklistu musí byť "najmenej 1,5 metra pri predchádzaní na cestách mimo zastavaného územia obce a najmenej 1 meter pri predchádzaní na cestách v zastavanom území obce". Autori novely podčiarkli, že nehôd s účasťou cyklistov pribúda a treba zvýrazniť ich ochranu aj legislatívou. "Najčastejšou príčinou smrteľných nehôd cyklistov je zrážka zozadu, zachytenie z bočnej strany, a to pri nedodržaní dostatočného bezpečného odstupu pri predchádzaní cyklistu. V súčasnej právnej úprave zákona o cestnej premávke nie je dostatočne definovaná tzv. bezpečná vzdialenosť obchádzania cyklistov. Zachovanie pojmu 'dostatočný bočný odstup' pri predchádzaní cyklistu v súčasnosti zlyháva," skonštatovali. V prípade schválenia návrhu by malo byť nedodržanie minimálneho bočného odstupu vozidla od predchádzaného cyklistu porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Zároveň by sa za závažné porušenie malo považovať nie len ohrozenie, ale aj obmedzenie cyklistu pri predchádzaní alebo obchádzaní. Novelizáciou sa má podľa predkladateľov zaviesť zrozumiteľnosť, presnosť a následnú vymáhateľnosť právnej úpravy. Poukázali pritom na prax v iných krajinách Európskej únie, kde je presne definovaná minimálna vzdialenosť obchádzania cyklistov. Účinnosť novely navrhujú od 1. decembra tohto roka.