Na stole je reforma 3. piliera: Krajniak prehovoril, rozšíria sa možnosti sporenia?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v pondelok predloží do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) reformu 3. penzijného piliera.

Mohli by sa tak rozšíriť možnosti sporenia v 3. pilieri, čo by prinieslo výhody pre ľudí i zamestnávateľov. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii.

Krajniak chce vylepšením 3. piliera zaviesť napríklad osobný dôchodkový produkt, po novom by do 3. piliera okrem zamestnávateľa a zamestnanca prispieval aj štát. Legislatívou chce ministerstvo aj rozšíriť zoznam subjektov, ktoré by takýto produkt mohli poskytovať.

Rezort práce od reformy 3. piliera očakáva napríklad to, že zamestnávatelia a ľudia budú mať viacero možností, kde si môžu sporiť. "Sľubujeme si od toho, že výnosy budú v porovnaní so súčasnosťou vyššie," povedal Krajniak.

Štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič poznamenal, že v rámci vylepšenia 3. piliera rezort navrhuje zavedenie dôchodkovej prémie, pri ktorej sa inšpirovali praxou v susednej Českej republike. Medzi zmenami sa nachádza napríklad aj návrh, aby sa z príspevku zamestnávateľa do 3. piliera neplatili zdravotné odvody.