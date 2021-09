Máte vodičský preukaz? Koaliční poslanci navrhujú zmeny: Pozrite, čo vymysleli

Vedenie motorových trojkoliek by malo byť na Slovensku umožnené držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. V súčasnosti je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov OĽANO a SaS.

Poslanci v doložke vybraných vplyvov poukázali na to, že vodičmi motorových trojkoliek sú v značnej miere osoby vo vyššom veku, osoby s telesným postihnutím alebo zdravotným defektom. "V zmysle uvedeného je pre tieto osoby vo väčšine prípadov len veľmi obtiažne získať vodičské oprávnenie skupiny A, čiže je pre nich využívanie týchto vozidiel prakticky vylúčené. V rámci získania vodičského oprávnenia skupiny A sa totiž praktické skúšky vedenia motorového vozidla vykonávajú iba na motocykloch (jednostopovom vozidle)," podotkli s tým, že štýl jazdy na motocykli a motorovej trojkolke je úplne odlišný.

V súčasnosti je na vedenie motorových trojkoliek potrebné vodičské oprávnenie skupiny A1, ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon nepresahuje 15 kW a ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h. Ak ide o motorové trojkolky, ktorých výkon presahuje 15 kW, je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A.

len motocykle s automatickou prevodovkou patriace do skupiny A1. Držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B na území SR by sa zároveň malo umožniť viesť všetky motorové trojkolky bez obmedzenia výkonu motora, pričom motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW by mohli viesť len držitelia vodičského oprávnenia skupiny B starší ako 21 rokov.

Účinnosť novely zákona o cestnej premávke navrhujú poslanci od 1. decembra tohto roka.