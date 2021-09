Bizarná nehoda na západe Slovenska: Opitý vodič narazil do diviaka, stavebného materiálu a oplotenia

Obvineniu za ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky bude čeliť 27-ročný vodič.

V ilavskej mestskej časti Iliavka pod vplyvom alkoholu narazil do diviaka, stavebného materiálu a oplotenia chatky. Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, vodič najskôr zrazil diviaka, ktorého náraz odhodil mimo cestu. Následne mladý vodič narazil do stavebného materiálu naukladaného na paletách a napokon aj do murovaného oplotenia chatky.

„Policajti podrobili vodiča dychovej skúške. V dychu mu namerali dve promile alkoholu. Celková škoda na vozidle, stavebnom materiáli a oplotení bola predbežne vyčíslená na asi 3800 eur,“ informuje polícia.