Neexistujú dôkazy, že by lotéria zvýšila záujem o očkovanie, odborníci sú skeptickí: Je to prepadák!

Pomohla takzvaná očkovacia prémia, ako svoj projekt nazýva minister financií, zvýšiť zaočkovanosť Slovenska?

Podľa odborníkov určite nie, hoci na komplexné čísla si ešte budeme musieť počkať. Ministerstvo financií koncom týždňa konečne zverejnilo prvé dáta, ktoré môžu o vzťahu lotérie a zaočkovanosti čosi naznačovať, podľa odborníkov však nie sú príliš smerodajné. Čo na to hovorí samotný minister financií Igor Matovič a na koho zvaľuje vinu za slabšie tempo očkovania?

Slovensko stále patrí medzi krajiny, kde to s tempom očkovania nijako zvlášť nepreháňame. Politici preto naďalej hľadajú vinníka slabého tempa očkovania, pričom zmieňujú tradične všetkých ostatných, len nie seba. Ako sa ukazuje, tým, čo ľudí poženie do vakcinačných centier, zrejme nebude ani Matovičova očkovacia lotéria. Podľa údajov, ktoré jeho ministerstvo v piatok zverejnilo, bolo z celkového počtu milióna ľudí prihlásených do lotérie od jej začiatku zaočkovaných len 25 000 osôb.