Neuveriteľný výkon Jozefa po infarktoch a mŕtvici: Na bicykli prešiel 5 700 km! Sila, ako nocoval

Mesiac a pol brázdil cesty naprieč Európou.

Jozef Lučenič (64) zo Spišskej Novej Vsi na svojom bicykli došliapal za španielsku Pamplonu, a potom sa vydal naspäť. Už to je slušný výkon, no Jozef nie tak dávno utrpel mozgovú príhodu a dva infarkty. Nepoddal sa osudu, začal cvičiť a v sedle bicykla už našliapal vyše 5 700 kilometrov.

Tento vášnivý cyklista sa vydal na svoju trasu 22. júna a putovanie mu trvalo až 42 dní. Keďže mu vo Francúzsku ukradli počítadlo, výsledný počet 5 700 kilometrov odhadol len podľa mapy! „Precestoval som Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Taliansko, Monako, Francúzsko, Andorru a Španielsko, pričom naspäť som putoval už cez Švajčiarsko, Nemecko a Česko. V pláne bol aj Gibraltár vrátane Portugalska a trajektu do Afriky, ale kvôli pandémii som menil trasu,“ povedal tento Spišiak, ktorý nemal žiadne problémy cestou a ani pri prechodoch cez hranice.

„Možno preto, lebo išlo o cyklistické chodníky bez závor. Zvládol som však všetko super, mal som len jeden defekt. Pri návrate pri Žiline,“ zasmial sa.

Problémy s dažďami

Odišli mu len pedále, ale medzi najhoršie zážitky patrila séria daždivých dní. „Vtedy som bol vo Švajčiarsku a zdržalo ma to v Zürichu, kde som si nikde nemohol ustlať, lebo keď tam vonku alebo na stanici len na chvíľu zadriemete, ihneď vás preberie policajt. Sedieť môžete, ale nie spať. Bol som však dosť unavený a videl som tam aj priamy vlak do Bratislavy, dokonca až dvakrát, tak ma to nutkalo vrátiť sa domov, ale odolal som. Natrafil som na troch poľských bezdomovcov, ktorí mi ukázali, kde sa dá rýchlo, kvalitne a zadarmo najesť vo výdajných miestach,“ dodal náš cyklista, ktorý sa inak stravoval konzervami a spával vonku alebo v špeciálnom stane vedľa bicykla.

Na vozíku ťahal za sebou 25 kíl nákladu, a keď si v cieli stúpol na váhu, zistil, že schudol 9 kíl. Denne zvládol od 130 do 180 kilometrov, pričom jazdil od svitu do noci. Mal so sebou dve tričká, štyri páry ponožiek a postupne sa zbavoval nepotrebných vecí, ako napr. solárnej nabíjačky. Jeho telo všetky nástrahy zvládlo, a to napriek tomu, že pred pár rokmi prežil dva infarkty a mozgovú príhodu.