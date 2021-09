Matovič skritizoval generálneho prokurátora Žilinku: Bol som zhrozený, keď som to počul!

Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič kritizoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku v diskusnej relácii RTV O 5 minút 12 za to, že zrušil obvinenia podnikateľa Jaroslava Haščáka v kauze nahrávky Gorily.

Išlo o výrok Žilinku, že len blázon by si posielal úplatok na vlastný účet. Podľa šéfa prokuratúry Žilinku totiž neexistuje dôkaz, že by bývalý dôstojník tajnej služby Ľubormír Arpáš mal dostať úplatok od Haščáka.

„Bol som zhrozený, keď som tento argument počul z úst generálneho prokurátora,“ vyhlásil Matovič s tým, že „toto je Burundi“ a „obludné“. O prepustení bývalého riaditeľa tajnej služby Vladimíra Pčolinského líder OĽaNO uviedol, že sa snaží pochopiť rozhodnutie generálnej prokuratúry, ale je to „dosť ťažké“.

Medzi Matovičom a Sulíkom to znova vrie: Slová o vydieraní a trucovaní

Pčolinský a ďalší ľudia boli zbavení obvinení na základe paragrafu 363 Trestného poriadku. Podľa Matoviča sa v koalícii dohodli, že o zmene tohto paragrafu sa udeje rýchla a poctivá diskusia, pretože s touto úlohou počíta programové vyhlásenie vlády.

Líder OĽaNO odmietol hovoriť o očkovacej lotérii ako o fiasku. Podľa neho relácia RTVS, kde sa hrá o očkovaciu prémiu, „trhá dlhodobé rekordy sledovanosti“.

Minister Gröhling v diskusnej relácii: Pravda o plošnom zatváraní škôl!

Očkovaciu lotériu v relácii O 5 minút 12 kritizoval poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD). Matoviča sa pýtal, aké sú celkové náklady na lotériu okrem čiastky 21 miliónov eur vyčlenenej na výhry. Kamenický považuje lotériu za plytvanie peňazí.

Poslanec Smeru-SD odporučil Matovičovi, aby si nechal ochranku s obrneným autom, lebo by sa nemohol inak ukázať medzi ľuďmi. Matoviča označil za daňového podvodníka, ktorý by si inak odpykával trest, ak by nebol jeho prípad premlčaný. Kamenický kritizoval aj prípadne zúženie alebo zrušenie paragrafu 363. Zdôraznil, že ide o paragraf, ktorý presadil do Trestného poriadku v roku 2005 vtedajší minister spravodlivosti Daniel Lipšic.