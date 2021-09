Výzva pre všetkých účastníkov stretnutia s pápežom: Dôležité slová z ministerstva zdravotníctva

Organizátor hromadných podujatí si môže zvoliť režim na základe podmienok uvedených v COVID automate a v súlade s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

V súvislosti so zmenou podmienok účasti na verejných podujatiach v programe návštevy pápeža Františka na Slovensku to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

V mene rezortu zároveň vyzvala všetkých účastníkov podujatí s pápežom, aby dôsledne dodržiavali všetky protiepidemické opatrenia. "A to nielen počas svätých omší a verejných stretnutí, ale napríklad počas prepravy verejnou dopravou, pri čakaní na vstup do sektorov či po skončení podujatí a návrate domov," dodala hovorkyňa.

Rozhodnutie o tom, že na verejné podujatia počas návštevy hlavy katolíckej cirkvi budú mať prístup aj nezaočkovaní, ocenilo hnutie Sme rodina. "Vždy sme boli za to, aby sme ľudí nerozdeľovali do dvoch skupín a nezaočkovaných nijako nediskriminovali, preto túto zmenu rozhodnutia organizátorov vítame," uviedlo tlačové oddelenie hnutia.

Prehodnoteniu pôvodného rozhodnutia a "zrovnoprávneniu" očkovaných i nezaočkovaných v tomto prípade rozumie aj poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. "Vzhľadom na to, že aj na iných hromadných podujatiach bol umožnený väčší počet ľudí po rozdelení do sektorov, bolo by nespravodlivé brániť tomu v prípade stretnutia s pápežom," uviedla na sociálnej sieti. Jedným dychom však zdôrazňuje, že masové podujatia zvyšujú epidemiologické riziko. "Preto bude nutné, aby organizátor zabezpečil riadnu kontrolu a aby návštevníci poctivo dodržiavali odstupy, kde to ide, a nosili rúška," dodala predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo.

Zmenu podmienok účasti na podujatiach s pápežom víta aj strana Hlas-SD, pôvodné nastavenie považovala za nezmyselné, diskriminujúce a rozdeľujúce spoločnosť.

S kritikou na sociálnej sieti, naopak, vystúpil poslanec OĽANO Andrej Stančík, uvoľnenie opatrení označil za nezodpovedný krok, ktorým KBS podľahla politickému populizmu. "V čase prudko rastúceho počtu nakazených je to obrovský hazard, ktorý sa nám veľmi škaredo vypomstí na epidemickej situácii a, žiaľ, aj na počte obetí," napísal na sociálnej sieti.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v sobotu (4. 9.) oznámila, že verejné podujatia počas návštevy pápeža Františka v Prešove, Košiciach a Šaštíne budú napokon dostupné aj pre nezaočkovaných v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19). Nezaočkovaní návštevníci sa budú musieť evidovať v registrácii OTP, ktorá sa na stránke navstevapapeza.sk spustí v pondelok 6. septembra.