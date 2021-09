Zariadiť izbu pre školáka nie je také jednoduché: Existujú tu určité pravidlá, tvrdí psychologička

Izba školáka má byť zariadená podľa určitých pravidiel. Tvrdí to školská psychologička Michaela Artemiou, ktorá to uviedla pri príležitosti nového školského roka 2021/2022.

Poukázala na to, že hoci sa žiaci vrátili do školských lavíc, môže sa stať, že z dôvodu pandémie nového koronavírusu sa z tried presunú opäť naspäť do detských izieb.

Artemiou uvádza, že pri zariaďovaní izby pre školopovinné dieťa je nevyhnutné zohľadniť socioekonomické možnosti a zázemie rodiny. "Je dobré, ak pri zariaďovaní prihliadame na vytvorenie oddychovej a pracovnej zóny a priestoru na hrové aktivity, ale najmä pre dieťa, jeho záujmy a charakteristiky. Deti by mali mať izbu rozdelenú na učenie a hranie sa," vysvetlila psychologička. Podľa nej pomôže aj využitie odkladacieho priestoru na odloženie školských vecí po skončení sa učenia a hračiek po ukončení hier.

Detská izba by mala byť svetlá a nemala by zahŕňať rušivé elementy. "Je známy pozitívny vplyv vhodne zvolených farieb na psychiku, naše emocionálne prežívanie. Najmä modrá môže pôsobiť upokojujúco, zelená stimulovať sústredenie a teplá oranžová zlepšovať náladu," vysvetlila psychologička.

Medzi základnú výbavu patrí písací stôl a stolička. "Za stolom sedia deti mnohokrát aj niekoľko hodín denne a v mnohých prípadoch trpí predovšetkým ich chrbtica. Rodičia by preto mali dbať na to, ako dieťa sedí. Dôležité je, aby sa nad knihami nehrbilo, lakte malo položené na stole, bolo vystreté s nohami pevne na zemi," upozornila riaditeľka Centra zdravého sedenia Kateřina Zaydlarová. V prípade, že nedodržiava dieťa tieto pravidlá, únava sa môže dostaviť výrazne skôr.

Podľa psychologičky nesmie chýbať pohodlná posteľ či miesto na hry, ktorému pomôže dostatok úložného priestoru na odkladanie. Dôležité je tiež osvetlenie v izbe školáka. Súčasťou izby školáka je často aj počítač, ktorý sa stal za posledný rok pandémie nevyhnutnou pomôckou. "Vzdialenosť tváre od počítača, konkrétne od monitoru, by mala byť približne 45 centimetrov," uzavrela Artemiou.