Podpíše sa pandémia aj na našich zuboch? Slováci poľavili od návštev zubných lekárov

Dáta Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), zdravotnej poisťovne Dôvera a zdravotnej poisťovne Union potvrdzujú, že pandémia nového koronavírusu výrazne ovplyvnila preventívne prehliadky u zubných lekárov či na dentálnej hygiene.

Pre TASR to potvrdili všetky tri zdravotné poisťovne. Eva Peterová z VšZP poukázala na to, že kým v roku 2019 evidovali 1.668.925 poistencov na stomatologickej prevencii, minulý rok to bolo 1.238.671 poistencov. Stomatológa navštívilo vlani viac žien ako mužov. Dentálnu hygienu podstúpilo takmer 15 percent žien, mužov bolo takmer 13 percent.

U jedného poistenca štátnej zdravotnej poisťovne sa priemerne za rok objavia dva zubné kazy. Päť percent poistencov VšZP mladších ako päť rokov už malo ošetrený zubný kaz. Minulý rok uhradila VšZP takmer 600.000 zubných ošetrení detí za viac ako 18 miliónov eur. Preventívne prehliadky absolvovalo 200.000 detí a štátna zdravotná poisťovňa na ne vynaložila viac ako 2,5 milióna eur.

Aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera uviedla, že kým predvlani navštívilo stomatológa 570.000 poistencov nad 18 rokov a 162.000 poistencov do 18 rokov, v roku 2020 išlo o 490.000 poistencov nad 18 rokov a 162.000 poistencov do 18 rokov. Taktiež poklesol aj počet návštev dentálnych hygienikov, vyšší však bol tiež u žien. Priemerný počet na poistenca s kazom je 2,16, kaz malo 261.000 poistencov najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne.

Hovorí, že ide o masívny prepad, pod ktorý sa podpísala pandémia. V prevencii sú podľa nej poctivejšie ženy – k zubárovi a na dentálnu hygienu ich vo všeobecnosti chodí 57 percent, kým mužov len 43 percent. Podľa štatistiky súkromnej zdravotnej poisťovne sa zubný kaz ročne objaví v priemere až na dvoch zuboch. Ľudí preto vyzvala, aby svojho zubného lekára navštívili ešte tento rok.