Na omši v Šaštíne očakávajú desaťtisíce ľudí, nečakané prvky v liturgickom priestore: Ako som navrhol pódium pre pápeža!

Návšteva pápeža Františka (84) sa blíži a prípravy na liturgiu v Šaštíne vrcholia.

Desaťtisíce pútnikov, ktoré sa prídu na hlavu katolíckej cirkvi pozrieť, okrem svätej omše so Svätým Otcom ohromí priestor, ktorý v sebe bude niesť nečakané prvky z nedávnej katastrofy na Morave. Hlavný architekt Michal Bogár Novému Času prezradil tajomstvá mobiliára liturgického priestoru.

Urbanisticko-architektonickú súťaž vyhral architekt Michal Bogár s tímom spomedzi 11 oslovených. „Keď sme sa dozvedeli, že sme vyhrali v súťaži, tak sme pocítili zodpovednosť, ale potom sme sa upokojili, povedali si, že sme tím a v tom tíme si rozdelíme úlohy a pozície a zvládneme to,“ komentoval Bogár prvotné dojmy. „Liturgický priestor, ako sme ho navrhli v tíme Bogár, Bogárová, Ruhig, Ruhigová, sme poňali tak, aby sme ho zasadili do krásneho krajinného priestoru a do typickej siluety sme zmestili pohľad na šaštínsku baziliku,“ rozpráva hlavný architekt.

Na prípravu návrhu mali iba dva týždne. „V zadaní súťaže bolo vytvoriť všetok mobiliár, menzu, teda oltárny stôl, ambónu, miesto, kde sa číta Božie slovo, aj všetky prvky na sedenie, teda vrátane sedesu pre Svätého Otca,“ spomenul požiadavky pre návrh. Samotné výsledky súťaže zistili iba v druhej polovici júla. „Bolo jasné, čo bude nasledovať, dovolenky ostali bokom,“ povedal s úsmevom pri spomienke na prvé dni realizácie návrhu.

„Posledné výkresy sa odovzdávali asi pred týždňom,“ priblížil prípravy, ktoré smerovali priamo do rúk geodetov.Drevo zo spustošenej MoravyCelkový návrh zhodnotil architekt ako minimalistický. „Inšpirovali sme sa tým, že je rok svätého Jozefa, tým, že bol tesár, tak sú to také tesárske konštrukcie, ktoré sú na seba úplne jednoducho poukladané. Napríklad ambóna, miesto čítania Božieho slova, to sú akoby dve dosky, s ktorými je Mojžiš zobrazovaný s doskami s Desatorom,“ vysvetlil Bogár.

„Sú to dve dosky pevne položené na zemi a medzi ne sme ešte vložili jemné drobné sklenené detaily, na ktorých, povedzme na ambóne, sú symboly alfy a omegy a na oltári sú písmená chí a ró, čo je monogram Krista,“ doplnil. Oltár bude mať výšku jeden meter a dlhý bude tri metre. Vyrobený bude z javorového dreva. Kreslo pre pápeža sa vyrába na mieru a neskôr bude použité v inom kostole. Z Vatikánu zneli požiadavky, aby kreslá aj pre ďalších ceremoniárov neboli príliš honosné. Na opierkach u pápeža budú leštené sklené kocky, ktoré budú zbrúsené.

Požiadavkou pri navrhovaní liturgického priestoru bol ekologický a úsporný prístup. „Už v súťažnom návrhu sme mali myšlienku, ktorú sme aj zrealizovali. Bolo totiž niekoľko týždňov po ničivom tornáde na neďalekej Morave, a tak sme sa do kríža rozhodli vložiť drevo z poškodeného kostola z Moravskej Novej Vsi,“ prezradil Bogár o detailoch mobiliára.