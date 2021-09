Máme najvyšší počet pozitívnych na COVID-19 od mája, odborníci bijú na poplach: Čakajú nás prvé červené okresy?!

Už sa to začína. Blíži sa jeseň a spolu s chladnejšími dňami prichádza aj opätovné sprísňovanie epidemiologických opatrení.

Koncom týždňa totiž hygienici zaznamenali 232 pozitívnych testov na koronavírus, čo je najvyšší počet od polovice mája, kedy sme sa z druhej vlny dostávali. Najnovšie hrozí, že už o týždeň sa niektoré okresy na Slovensku dostanú do červenej farby, čo by znamenalo komplikovanejšie podmienky pre viaceré prevádzky.

Po viac ako troch mesiacoch pomerne bezproblémového leta sme sa na Slovensku dostali cez dve stovky pozitívnych prípadov. Len na PCR testoch zaznamenali kompetentní 232 pozitívnych a ďalších 98 bolo pozitívnych na antigénových testoch. Najviac ľudí odchytili v Košickom, Prešovskom a Bratislavskom kraji. V nemocniciach je zatiaľ situácia stabilná, no aj tam sa prehupol počet pozitívne testovaných pacientov nad stovku.

Zaujímavé sú aktuálne ohniská koronavírusu. To sa vyskytlo napríklad v kuchyni rožňavskej nemocnice, kde bolo potvrdené ochorenie u zamestnanca kuchyne. Po tom, čo pretestovali ďalších jeho spolupracovníkov, našli pozitívnych ďalších 15 ľudí. V Štrbe v okrese Poprad zase hygienici objavili 25 pozitívnych prípadov po oslave krstín, pričom vznikli dve rodinné epidémie.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozorňujú, že takýmto tempom bude minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský už budúci týždeň hlásiť prvé červené okresy. Pri sprísňovaní pravidiel je podľa COVID automatu dôležitým kritériom 7-dňová incidencia ochorenia v okrese, čiže počet pozitívne testovaných ľudí. Do lepšej farby môže okresu pomôcť zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov, ktorá by bola nad 65 %, čo však spĺňa len pár okresov.

Analytici tak tvrdia, že potrebujeme pozerať na príjmy do nemocníc v konkrétnom okrese. „Nie na farbu susedného okresu podľa počtu infikovaných. To ako keby ste Miškovi v III. C. nemohli dať z angličtiny jednotku, lebo jeho sused v lavici má z telesnej trojku. Máme to zle a zmeniť to treba teraz a dnes a nie na konci septembra,“ dodávajú. Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že zmeny v zaradení okresov reagujú na vývoj epidemiologickej situácie.

„Reprodukčné číslo sa už niekoľko týždňov drží nad úrovňou 1, čo znamená, že šírenie vírusu sa zrýchľuje. Zafarbenie okresov vychádza z kombinácie viacerých hlásení napríklad aj regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Preto v predstihu predpovedať situáciu by bolo z našej strany predčasné. Faktom ale je, že nárast počtu infi kovaných sme z predikcii odborníkov očakávali a v predstihu sme nastavili potrebné opatrenia,“ povedala hovorkyňa Z. Eliášová.