Po zrušení obvinení Pčolinského a Haščáka koalícia pečie zmeny: Ako oklieštia Žilinkove právomoci?!

Bude môcť Generálna prokuratúra aj v budúcnosti rozhodovať o zastavení trestných stíhaní v prípade kľúčových káuz?

V koalícii sa skloňujú názory, že by sa jej v tom malo zabrániť. O možnom zúžení platnosti tzv. paragrafu 363 trestného poriadku, ktorý prokuratúre využívanie tohto mimoriadneho opravného prostriedku umožňuje, je ochotná uvažovať dokonca aj Sme rodina. Koaličná rada sa už na štvrtkovom rokovaní dohodla na zvolaní pracovnej skupiny, na ktorej sa bude hľadať zhoda vo veci paragrafu 363.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa premiéra Eduarda Hegera by mala priniesť prvé závery už v pondelok. Viesť ju bude ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Aj ona patrí k zástancom oklieštenia paragrafu 363, no podobne ako ďalší odborníci si nemyslí, že by sa mal z trestného poriadku úplne vypustiť.

„Myslím si, že je dobré zúžiť paragraf 363 tak, aby sme neumožnili zrušovanie obvinení a zrušovanie začatí trestného stíhania,“ vyjadrila sa Kolíková pre Nový Čas. Či má jej predstava v koalícii podporu, to sa ešte teraz podľa nej nedá povedať. „Zámer je, že k spoločnej predstave o riešení by sme mali dospieť v horizonte dní, prípadne niekoľko málo týždňov,“ dúfa Ondrej Dostál za SaS. Zatiaľ nie je jasné, ako bude ochotná ustúpiť Sme rodina, ktorú bude na rokovaní zastupovať aj advokát Ondrej Urban, právny zástupca bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského.

Práve ten sa dostal tento týždeň na slobodu po tom, čo Generálna prokuratúra s využitím paragrafu 363 zrušila jeho obvinenia a rozhodla tak aj o jeho prepustení. Generálny prokurátor Maroš Žilinka potom rozhodol o zrušení obvinení aj v prípade bývalého spoločníka skupiny Penta Jaroslava Haščáka a tiež manželov Arpášovcov.