Psychologička Jana Porubcová otvorene: Prečo deti zvládajú pandémiu horšie?

Začal sa nový školský rok. V tom minulom si deti kvôli pandémii v laviciach dlho neposedeli. Lockdown, karanténa, izolácia, strata kontaktu s kamarátmi, domáca výučba či strata súkromia.

To je len zlomok nových a ťažkých situácií, s ktorým sa naše ratolesti museli vyrovnať, a nie všetkým sa to podarilo. Nový školský rok prináša nové výzvy. Prenesie sa vojna medzi zaočkovanými a nezaočkovanými do školských lavíc? Ako krehkej detskej psychike pomôcť zvládnuť obavy z pandémie? Opýtali sme sa psychologičky Jany Porubcovej.

Zanechala pandémia na psychike detí stopy? Ako to zvládajú?

Epidémia koronavírusu a karanténne opatrenia zasiahli duševný stav všetkých ľudí na svete. Výnimkou nie sú ani deti. Vo všeobecnosti platí, že ľudia po tridsiatke dokázali úzkosti vyplývajúce z pandémie zvládnuť lepšie ako mladšie ročníky, vrátane najmenších. Zažili už nejaké pády a ťažké či nebezpečné situácie, vďaka čomu vedeli, ako reagovať. Lenže deti a mladí ľudia nemajú toľko skúseností so zvládaním ťažkých situácií a zrazu prišla pandémia a s ňou sociálna izolácia. Celá táto situácia veľmi vplýva rozličným spôsobom na deti rôzneho veku. Inak zvládajú covid, karanténu a izoláciu predškoláci, inak deti v mladšom školskom veku a úplne inak deti v období puberty a adolescenti.

Čo spôsobujú deťom obmedzenia a budú v školách konflikty pre očkovanie?