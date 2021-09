Veľká kritika plánovanej reformy národných parkov: KDH zvozila novelu pod čiernu zem

Poslanecká novela, ktorou sa majú štátne pozemky v národných parkoch previesť pod ochranárov, v aktuálnom znení nezabezpečí lepšiu ochranu chránených území.

Neriešia sa ňou skutočné problémy v národných parkoch a vyvoláva veľkú neistotu u dotknutých subjektov. Upozornilo na to mimoparlamentné KDH. "Zjednotiť správu národných parkov je potrebné, no týmto návrhom zákona sa to vôbec nevyrieši. Je nutné otvorene a poctivo rokovať s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov, keďže napríklad v Tatranskom národnom parku je až polovica územia v rukách neštátnych vlastníkov," tvrdí podpredseda KDH Marián Čaučík.

Ďalší problém vidí v tom, že presunom majetku spod ministerstva pôdohospodárstva na envirorezort sa nezabezpečí ochrana a dobrá správa vzácnych území. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) hovorí o systémových zmenách a chýba koncepcia toho, čo sa bude diať po prijatí zákona, hovorí Čaučík.

"Lesníci, poľnohospodári, starostovia a obyvatelia obcí, ktorých životy aj živobytie úzko súvisia s územím národných parkov, majú oprávnené obavy a neistotu z toho, čo bude ďalej. Takéto vážne rozhodnutia majú byť výsledkom odborného širšieho dialógu, nie nedomysleného direktívneho rozhodnutia," konštatuje podpredseda KDH. Dodal, že prijatie novely nezabezpečí kvalitnejšie procesy a ochranu prírody na Slovensku.

Ladislav Rosival z KDH očakáva, že ak zákon prejde, tak envirorezort bude v národných parkoch presadzovať bezzásahovosť na výrazne väčšom území. To môže znamenať obmedzenia aj pre neštátnych vlastníkov. "Napríklad pri úmyselnom nespracovaní veternej kalamity v smrekových porastoch je veľmi veľká pravdepodobnosť kalamitného rozšírenia lykožrúta aj na okolité neštátne porasty. Vymáhanie odškodnenia od štátu je v takýchto prípadoch veľmi zložité," podotkol Rosival.

Poslanci parlamentu by o novele zákona o ochrane prírody mali hlasovať v septembri. O reforme viedol envirorezort sériu diskusií po celom Slovensku. Na začiatku augusta sa uskutočnilo posledné rokovanie o budúcnosti národných parkov vo Svite. To sprevádzali protesty niekoľkých desiatok nespokojných ľudí. Odporcovia aj priaznivci reformy národných parkov sa stretli aj v Bratislave. Lesníci i poľovníci žiadali, aby prevod pozemkov riešila vládna a nie poslanecká novela.

K návrhu reformy národných parkov vznikla pracovná skupina tvorená zo zástupcov koaličných strán, ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) a ministra Budaja. Dohodnúť sa majú na pozmeňovacích návrhoch a stratégii celého postupu aj vo vzťahu k technicko-legislatívnym otázkam, ktoré sú spojené s presunom pozemkov.