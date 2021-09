Nebo nad Bratislavou bude dnes patriť Frecce Tricolori!

Do najväčšieho leteckého sviatku Medzinárodných leteckých dní SIAF 2021 máme už len pár hodín a tohtoročná účasť je naozaj jedinečná.

Trinásť krajín sveta, viac ako tridsať letových ukážok, viac ako štyridsať statických ukážok na zemi, to všetko a oveľa viac ponúka SIAF 2021 na letisku Kuchyňa/Malacky počas víkendu 4.-5. september 2021.

Lákadlom pre návštevníkov SIAF-u 2021 je premiéra historickej stíhačky Hawker Hurricane Mk.IV., premiéra Airbus A400M, historický bonbónik v podobe MiG-15, premiéra L-39NG, premiéra CH-47F Chinook a aj jedinečné vystúpenie The Flying Bulls na čele s ich celebritou Felixom Baumgartnerom. No a v neposlednom rade je to naša stálica a bonbónik v podobe talianskej akrobatickej skupiny Frecce Tricolori.

„Za roky, kedy sa k nám na SIAF Frecce Tricolori opakovane vracajú ich už neberieme ako účastníkov leteckých dní, ale ako blízkych priateľov, pre ktorých je ,naše nebo´ vždy otvorené. Ich jedinečné umenie, bravúrna pilotáž a perfekcionizmus je vždy pre nás, a samozrejme aj pre každého diváka, obohatením,“ nešetrí chválou riaditeľ MLD SIAF Hubert Štoksa.

Výnimočný prelet

Talianska akrobatická skupina na SIAF-e oslávi svoje 60. výročie vzniku a keďže ich vystúpenie je vždy jedinečné, pripravili sme si pre západné Slovensko malé prekvapenie deň pred oficiálnym štartom Medzinárodných leteckých dní. „Keďže celý tím SIAF-u chce rok čo rok posúvať hranice ďalej, Frecce Tricolori nám s nadšením prikývli na propagačný prelet nad Bratislavou v piatok 3.9.2021,“ prezradila nadšene hovorkyňa MLD SIAF Michala Cabanová, ktorá ďalej uviedla aj podrobnosti k plánovanému preletu.

„Vzlet skupiny je naplánovaný v piatok medzi 11:00 až 11:30 miestneho času. Po vzlete z leteckej základne v Malackách bude skupina pokračovať ponad obce a mestá Rohožník, Plavecký Mikuláš, Častú, Modru, Pezinok a Senec. Ďalej bude pokračovať nad Bratislavu, nad ktorou skupina s použitím dymových efektov uskutoční dva okruhy, po ktorých bude pokračovať smerom na sever ponad mesto Stupava, späť na leteckú základňu v Malackách. Celková dĺžka propagačného letu je odhadovaná na 30 minút. Nad Bratislavou by mala byť skupina približne 15 minút od vzletu z leteckej základne v Malackách,“ spresnila Cabanová.

Celé vystúpenie Frecce Tricolori, plné dychberúcich efektov, si môžete prísť vychutnať naživo 4. a 5. septembra na letisko Kuchyňa/Malacky. Brány letiska sa pre návštevníkov otvárajú o 08:00 hod. a letový program veľkolepo odštartujeme o 10:00 hod. Vstupenky nájdete TU v sieti Predpredaj.sk.