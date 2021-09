Priemerná mzda pokorila hranicu 1200 eur: Najrýchlejší nárast za posledných 16,5 roka

Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku sa v druhom štvrťroku tohto roka medziročne zvýšila o 10,5 % na 1 202 eur.

Vyšší nárast priemernej hrubej mzdy zaznamenali štatistici naposledy vo štvrtom štvrťroku 2004. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.

Rast miezd ťahal najmä priemysel, zdravotníctvo a sociálna pomoc. „Vysoký medziročný rast je tiež dôsledkom toho, že v rovnakom období minulého roka priemerné zárobky prvýkrát v ére Slovenskej republiky klesli, a to o 1,2 %," upozorňujú štatistici. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou priemerná nominálna mesačná mzda o 101 eur prevýšila výšku priemernej mzdy z druhého štvrťroka 2019.

Reálna mzda v druhom kvartáli tohto roka po zohľadnení miery inflácie medziročne vzrástla o 8,1 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti prvému kvartálu tohto roka zvýšila o 1,4 %.

Rast priemernej nominálnej mzdy oproti druhému štvrťroku minulého roka zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva a všetky mali tiež hodnotu mzdy vyššiu ako v rovnakom období pred pandémiou. V odvetviach, v ktorých pracuje najviac ľudí, sa dosiahli vysoké medziročné prírastky v priemysle o 13,5 % a v oblasti obchodu o 12 %, čo bolo výrazne viac aj ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, teda pred pandémiou.

Relatívne najrýchlejšie medziročne vzrástli mzdy v ubytovacích a stravovacích službách (o 20,7 %), ale išlo len o dorovnanie minuloročného prepadu, výška mzdy sa dostala prakticky na úroveň ako pred dvoma rokmi. V porovnaní so situáciou pred pandémiou najvýraznejší rast dosiahla priemerná mzda v zdravotníctve a sociálnej pomoci, vzrástla o 23 %.

Priemerná mzda sa medziročne zvýšila vo všetkých krajoch, až na jeden región rasty prekonali úroveň 10 %. Najvyššie relatívne prírastky boli v Žilinskom (o 13,8 %) a Prešovskom kraji (o 13,4 %). Najnižší rast o 7,4 % bol v Bratislavskom kraji, priemerná hrubá mzda tu dosiahla 1 467 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala výška mzdy od 933 eur v Prešovskom kraji do 1 152 eur v Košickom kraji. V porovnaní so situáciou pred dvoma rokmi dosiahli rast platov vyšší ako 10 % štyri regióny, a to Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.