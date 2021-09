Deti po prázdninách zasadli do lavíc: Žiakov v Hlohovci čakalo poriadne prekvapenie

Znova sa im začalo vyučovanie! Školáci po celom Slovensku vo štvrtok po dvoch mesiacoch prázdnin opäť zasadli do lavíc.

Vzhľadom na začínajúcu tretiu vlnu pandémie budú školský rok opäť sprevádzať protipandemické opatrenia. Ako sú na nadchádzajúce obdobie jednotlivé zariadenia pripravené, ako plánujú vyučovanie a kto žiakov prekvapil počas prvého dňa?

Lučenec - ZŠ Vajanského

Testy im stále neprišli

Na dvore Základnej školy na Vajanského ulici v Lučenci začali nový školský rok 2021/2022 tradične slávnostným otvorením, aj keď pre pandémiu to nebolo ako po minulé roky. Do školy nastúpilo 615 detí, z toho 60 prváčikov. „Sme veľmi radi, že začíname aspoň troška normálnym spôsobom. Bude to iný školský rok, pretože sa zrejme nevyhneme zatváraniu niektorých tried kvôli karanténe, no pevne verím, že ich bude čo najmenej,“ uviedla riaditeľka školy Jana Kamenská s tým, že väčšina pedagógov je zaočkovaných, takže tam by veľké výpadky nemali hroziť.

„Budeme sa snažiť čo najmenej miešať deti a vyučovať normálnym spôsobom,“ vysvetlila riaditeľka. Škola sa riadila všetkými opatreniami, ktoré mala nariadené. Antigénové testy im stále neprišli a o kloktacie nebol záujem. Deti a učitelia musia mať rúška vo vnútorných priestoroch školy a vonku, ak nie je medzi nimi dvojmetrový odstup. „Snažíme sa, aby tento školský rok bol čo najbližší tomu, aký by sme si želali, aby to bolo prirodzené, so všetkými aktivitami, ktoré majú byť,“ doplnila.

Hlohovec - ZŠ Koperníkova

Vítala ich hviezda

Riaditeľka Denisa Králičová zo Základnej školy Koperníkova, Hlohovec pripravila na začiatok školského roka pre svoju takmer päťstovku žiakov poriadne prekvapenie. Na školskom dvore deťom spieval samotný raper Kali. Celých 45 minút robil všetkým deťom školy aj pedagogickému zboru koncert. Od tých najmenších až po najstarších žiakov si všetci Kaliho vychutnávali plnými dúškami a ich rovesníci z iných škôl len ticho závideli.