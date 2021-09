Veľké zmeny! Gröhling lobuje za rýchlejší návrat žiakov do škôl: Skrátia karanténu na 10 dní?!

Začiatok školského roka sprevádzajú rokovania o zmenách v COVID automate.

Vo štvrtok zasadalo konzílium odborníkov, ktoré preberalo viacero sporných otázok v súvislosti s aktuálnou treťou vlnou koronavírusu. Jedným z pálčivých problémov je aj dĺžka karantény pre školákov, ktorí by v prípade pozitívneho testu strávili doma až 14 dní a spolu s nimi aj neočkovaní spolužiaci z triedy. Minister školstva Branislav Gröhling (47) avizuje, že už o pár dní dôjde k zmenám.

Súčasné platné pravidlá hlavného hygienika Jána Mikasa hovoria jasne. Ak sa v triede nájde pozitívny prípad žiaka na koronavírus, do karantény ide celá trieda a žiaci v nej zostávajú počas 14 dní bez ohľadu na to, či majú negatívny test. Výnimku majú očkovaní školáci, ktorí ak nie sú pozitívni, sa môžu vrátiť na prezenčnú výučbu. Tá je však v praxi často problémom, keďže očkovaných detí je na Slovensku len do 25 % a školy nemajú dostatok pedagógov, ktorí by sa venovali deťom na dištančnej aj prezenčnej výučbe.

Minister školstva Gröhling tak po novom avizuje zmeny. „Debatujeme o tom, aby sa karanténa skrátila na 7 až 10 dní. Súčasná vyhláška funguje tak, že síce si deti môžu na piaty deň urobiť test, ale nemôžu sa vrátiť do školy. Hovorím o tom s ministrom zdravotníctva aj s epidemiológmi.

Presadzujem, aby bola možnosť spravenia si PCR testu po piatich dňoch a ak by bol negatívny, tak by sa ostatné deti mohli vrátiť naspäť do školy,“ hovorí Gröhling pre Nový Čas. Okrem týchto bodov chce zaviesť aj možnosť tzv. individuálnej karantény. „Pri okresoch, kde je vysoké zaočkovanie populácie vo vyššej vekovej kategórii ľudí, prípadne študentov alebo zamestnancov škôl, by sme chceli, aby bolo možné, aby šiel do karantény len pozitívne testovaný žiak,“ dodal Gröhling.

Ťah hygienika

Keď to preberali s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským, tak vo viacerých bodoch nenašli výrazné spory, ktoré by nevedeli odstrániť. „Momentálne to rieši epidemiologický tím a ten sa k tomu má vyjadriť. Debatoval som aj s pánom Mikasom, aj s lekármi a inými analytikmi, tieto veci máme predrokované a podpora tam je. Chcel by som, aby sme detaily poznali budúci týždeň,“ tvrdí minister školstva. Gröhling sa odvoláva aj na iné krajiny, kde je návšteva škôl nastavená podobne.