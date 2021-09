Blíži sa bratislavský bežecký víkend: Na ČSOB Bratislava Marathon 2021 sa prihlásilo už takmer 5000 bežcov

„Želáme si, aby toto populárne bežecké podujatie bol veľký happening, oslava športu, spolupatričnosti a ľudskosti,“ zhodli sa hostia štvrtkovej tlačovej besedy pri príležitosti 16. ročníka ČSOB Bratislava Marathon, ktorý sa uskutoční už najbližší víkend 4. a 5. septembra.

V uliciach slovenského hlavného mesta sa pobeží po takmer dvaapolročnej prestávke. Bratislavský mestský maratón totiž vlani – dokonca až dvakrát, na jar v riadnom termíne i na jeseň v náhradnom – stopla koronavírusová pandémia.

„Verím, že bežci si konečne užijú klasické preteky v podobe, na akú boli zvyknutí pred pandémiou. Veľmi sa na maratónsky víkend tešíme,“ skonštatoval riaditeľ a predseda organizačného výboru ČSOB Bratislava Marathon 2021 Jozef Pukalovič.

Organizátori pripravili deväť tradičných disciplín. „Dúfame, že napokon sa celkový počet účastníkov prehupne cez päťtisíc. Aktuálne k tejto méte ešte niekoľko stoviek chýba, ale ešte stále je možné prihlásiť sa,“ informoval šéf podujatia.

V hlavnom programe sa v nedeľu 5. septembra od 9.00 h pobeží maratón (474 prihlásených), polmaratón (1430), maratónska a polmaratónska štafeta (200 štvorčlenných tímov). Sobotný program sa 4. septembra začne už o 9.30 h pretekmi lezúňov, od 10.00 h nasledujú detské behy na tratiach 300, 600 a 800 m (490 prihlásených), o 14.00 h príde na rad minimaratón a súťaže pre seniorov (Senior Run and Walk) na 4,2 km (510) a dianie vyvrcholí o 16.00 h pretekmi na 10 km (650).

„Z celkového počtu prihlásených je približne 300 zo zahraničia, čo je okolo 7 percent. Samozrejme, vzhľadom na okolnosti je to výrazne menej než v minulosti, ale veríme, že keď sa situácia po pandémii vráti do normálu, znova sa dostaneme na úroveň 15 až 20 percent,“ želal si Jozef Pukalovič.

Otvoriť galériu null Zdroj: Ján Luky

Bežecký život v Bratislave sa ani počas pandémie úplne nezastavil. Organizátori z Be Cool pripravili v rámci daných možností medzi dvoma poslednými maratónmi od jari 2019 do jesene 2021 celkovo 18 rôznych podujatí, virtuálnych i klasickou formou – 5 dielov ČSOB zimnej série 2019/2020, dva diely ČSOB letnej série 2020, M-SR 2020 v polmaratóne, virtuálny 15. ročník ČSOB Bratislava Marathon, päť dielov virtuálnej ČSOB zimnej série 2020/2021, ČSOB jarnú bežeckú testovačku a tri diely ČSOB letnej série 2021.

„Sme nesmierne radi, že v ťažkých časoch pre organizátorov podujatí nás podržalo mesto i náš kľúčový partner ČSOB, ktorý je s nami už štrnásty rok. Vďaka spolupráci s nimi sme preklenuli aj toto mimoriadne zložité obdobie,“ zdôraznil Jozef Pukalovič.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár vyzdvihol vzájomnú súdržnosť organizátorov, partnerov a bratislavského magistrátu. „Veľmi sa teším, že spoločne sme toto krásne podujatie udržali pri živote, a som rád, že po dlhej pauze opäť zažijeme všetci – aj ja, keďže v sobotu bežím 10 km a v nedeľu s členmi predstavenstva polmaratónsku štafetu – skvelú atmosféru bratislavskej bežeckej klasiky. Teším sa, že znova budú všade okolo nás krásne emócie, takisto ako v minulosti,“ poznamenal Daniel Kollár a pripomenul, že ČSOB a organizátori ani tentoraz nezabudli na charitatívny rozmer podujatia a pripravili viacero projektov i v tejto oblasti.

Skvelú atmosféru jedného z najväčších slovenských bežeckých podujatí si cez víkend príde vychutnať i bratislavská viceprimátorka Zdenka Zaťovičová. „Žiaľ, vlani sa ČSOB Bratislava Marathon, ktorému naše mesto pri organizovaní pomáha rôznymi formami, nemohol uskutočniť, ale o to viac sa teraz tešíme. Aj vďaka maratónu prinesieme do Bratislavy náznak návratu lepších časov,“ podotkla viceprimátorka.

Zásluhou maratónskemu víkendu mesto opäť trochu ožije a vyšle do sveta signál, že slovenskú metropolu sa oplatí navštíviť. „Zorganizovanie ČSOB Bratislava Maarthon v klasickej podobe je jasný signál pre turistov z celého sveta, že Bratislava je bezpečná destinácia, ktorú je možné navštíviť,“ zdôraznil predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board Vladimír Grežo.

Šestnásty ročník ČSOB Bratislava Marathon sa uskutoční v režime OTP – čiže štartovať môžu plne zaočkovaní bežci, bežci s negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín, prípadne takí, ktorí prekonali COVID-19 nie viac ako 180 dní pred štartom pretekov.

„Odozva na naše podmienky štartu, ktoré sme stanovili, bola výrazne pozitívna. Žiadne vážne výhrady k tomuto nastaveniu sme nedostali. Takpovediac sme vyšli v ústrety všetkým, nechceme ľudí rozdeľovať. V zázemí pretekov pri Eurovea sme dokonca pripravili aj mobilné odberné testovacie miesto pre účastníkov pretekov,“ prezradil výkonný a marketingový riaditeľ 16. ročníka ČSOB Bratislava Marathon Peter Pukalovič.

V hlavnej disciplíne, maratóne, nastúpi na štart obhajkyňa prvenstva z roku 2019, 38-ročná Češka Barbora Nováková, ktorá si od svojho bratislavského triumfu posunula osobák pod 3 hodiny (vlani 2:57:12). Súťaž maratóncov je otvorená, hlavného favorita niet. Na prvenstvo by mohli ašpirovať Rastislav Kalina, v roku 2019 druhý za poľským víťazom Gawlikom, prípadne bratia Ondrej a Michal Puškárovci s osobnými maximami hlboko pod 2:40 h, pričom Michal vyhral vlani virtuálnu verziu ČSOB Bratislava Marathon 2020.

Súčasťou bratislavského mestského maratónu budú siedmy raz i polmaratónske majstrovstvá Slovenska (2009, 2010, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021), pričom posledný šampionát sa uskutočnil v provizóriu na dunajskom nábreží ako jediná klasická disciplína ČSOB Bratislava Marathon.

Na štarte by nemali chýbať dvaja najlepší slovenskí vytrvalci, 16-násobný majster SR v bežeckých disciplínach (3-krát polmaratónsky: 2013, 2018, 2019) Tibor Sahajda a obhajca titulu Marek Hladík, 14-násobný medailista z M-SR, štvornásobný zlatý (2020: polmaratón, maratón, kros, 2021: beh do vrchu). „Chlapci z nášho klubu BMSC Bratislava by mohli zviesť zaujímavý duel a azda si v ňom vylepšia aj osobné rekordy,“ nádejal sa Jozef Pukalovič. Z lanských medailistov nechýba v štartovej listine strieborný Martin Rusina.

Zo žien môžu mať medailové ambície maratónska majsterka SR 2019 Lucia Vlčáková, triatlonová špecialistka a účastníčka ME 2015 v krose Nikola Čorbová, majsterka SR 2019 v krose míliarok a 2020, 2021 v behu do vrchu Lucia Pelikánová, líderka Bežeckého pohára SAZ 2021 Katarína Došek, prípadne aj Lucia Beláková a Barbora Brezovská.

BRATISLAVSKÝ MESTSKÝ MARATÓN (TATRA BANKA CITY MARATHON 2006 - 2007, ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2008 - 2020) – PREHĽAD VÍŤAZOV

2. 4. 2006: Dziuba (Poľ.) 2:33:08 - A. Bérešová (SR) 3:10:43

1. 4. 2007: Blasinski (Poľ.) 2:25:09 - D. Janečková (SR) 2:56:22

30. 3. 2008: Remščuk (Ukr.) 2:19:42 - Farkas (Maď.) 2:56:29

29. 3. 2009: Hauryčenko (Biel.) 2:21:40 - Földing-Nagy (Maď.) 2:50:21

28. 3. 2010: Kibowen (Keňa) 2:27:39 - L. Koech (Keňa) 2:51:16

27. 3. 2011: Erkolo (Et.) 2:22:09 - L. Koech (Keňa) 2:45:30

1. 4. 2012: Samoei (Keňa) 2:21:08 - Murigi (Keňa) 2:42:41

24. 3. 2013: Chesiny (Keňa) 2:18:33 - L. Koech (Keňa) 2:51:42

6. 4. 2014: Mwangi (Keňa) 2:18:22 - Kibor (Keňa) 2:42:55

29. 3. 2015: Tuei (Keňa) 2:17:18 - H. Kimutai (Keňa) 2:35:35

3. 4. 2016: Čípa (ČR) 2:27:41 - Bódi (Maď.) 3:12:39

2. 4. 2017: J. Urban (SR) 2:29:44 – Mertová (ČR) 2:51:49

8. 4. 2018: Čípa (ČR) 2:22:16 – Néč-Lapinová (SR) 2:58:41

7. 4. 2019: Gawlik (Poľ.) 2:37:17 – Nováková (ČR) 3:00:27

2020 (virtuál): M. Puškár (SR) 2:50:37 – Pavelková (SR) 3:40:59

INFO O AKREDITÁCII: Médiá budú mať možnosť akreditovať sa na podujatie v deň hlavných pretekov v stane s označením VIP/PRESS v priestore štartu a cieľa na Pribinovej ulici pri obchodnom centre Eurovea.