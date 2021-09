Dlho to nevydržalo! V Košiciach kvôli koronavírusu zatvoria triedu

Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice navštívilo v úvode nového školského roka 4314 detí.

Do základných škôl (ZŠ) nastúpilo vo štvrtok 15.373 žiakov, z toho bolo 1838 prvákov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že od piatka (3. 9.) pre výskyt nového koronavírusu uzavrú jednu triedu.

Pred nástupom do košických ZŠ sa na ochorenie COVID-19 otestovalo 5130 žiakov kloktacími PCR testami. Riaditelia zatiaľ nehlásili ani jeden pozitívny prípad, ktorý vzišiel z tohto testovania. Neevidujú ani žiadneho pozitívneho pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca. Uzavrieť však musia jednu triedu na ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici, kde jej žiakovi vyšiel pozitívny antigénový test po jeho štvrtkovom návrate zo školy.

Trieda bude nasledujúce dva týždne v karanténe, výučbu budú mať dištančnú. „Chcela by som apelovať na rodičov, aby do škôl posielali len naozaj zdravé deti, ktoré nejavia žiadne príznaky respiračných ochorení, a pravdivo vypĺňali písomné vyhlásenia o ich bezpríznakovosti,“ povedala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Rodičia pred nástupom do tried predložili škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Predkladať ho budú musieť aj po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré bude trvať viac ako tri kalendárne dni po sebe. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je 32 ZŠ, dve ZŠ s MŠ a 54 MŠ.

Mesto na 30 školách a školských zariadeniach cez prázdniny uskutočnilo opravy a rekonštrukčné práce, celkovo išlo o investíciu vo výške viac ako dva milióny eur. Podľa primátora Jaroslava Polačeka mesto v súčasnosti pokračuje v budovaní ďalších športovísk na školách, rozširovaní športových možností a podpore zmysluplných voľnočasových aktivít.