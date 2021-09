Zamestnávatelia skritizovali Matoviča, riadenie pandémie podľa nich stále zaostáva: Nedostatky, chyby a chaos!

Racionálne riadenie epidemickej situácie podľa zamestnávateľov aj po dvoch rokoch zlyháva.

Rozhoduje sa opäť za zatvorenými dverami a hrozí prijímanie zbytočne reštriktívnych a neefektívnych opatrení. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v tlačovej správe upozornila aj na to, že vláda už mesiace ignoruje ich žiadosti o spoločnú komunikáciu v oblasti prijímania protiepidemických opatrení. Nedostatky, chyby a chaos v prijímaných vyhláškach a opatreniach podľa zamestnávateľov pretrvávajú, na čo pri ďalšom výraznom zhoršovaní epidemickej situácie v konečnom dôsledku doplatí celá krajina. Zástupcom zamestnávateľov tiež chýba vyhodnotenie efektivity doteraz prijatých protiepidemických opatrení.

Zamestnávatelia taktiež poukazujú na to, že so zmenou vedenia rezortu financií pravidelné stretnutia vlády a podnikateľského sektora zo dňa na deň zanikli. Zamestnávatelia pritom ešte v apríli tohto roka upozorňovali, že negatívne dopady pandémie na ekonomiku budú pretrvávať a vláda by mala mať záujem uvedené problémy riešiť. „Nanešťastie, z rozhodnutia ministra financií v apríli sme sa dozvedeli, že podľa jeho názoru pandémia končí, ekonomická kríza pred nami nie je, podniky si vedú dobre, preto rokovania ekonomického krízového štábu zrušil s prísľubom, že vytvorí priestor pre pravidelnú komunikáciu zamestnávateľov a vlády. K jeho naplneniu však nedošlo,“ konštatoval prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský.

Už niekoľko mesiacov tak ministri o vývoji epidemickej situácie a prijímaní protiepidemických opatrení rokujú osamote. „Počas prvých dvoch vĺn pandémie bolo prijatých mnoho neefektívnych opatrení a na väčšinu z nich doplatili práve slovenskí zamestnávatelia a celá ekonomika. Sociálni partneri preto s odstupom času požiadali vládu o vyhodnotenie ich efektivity, s cieľom poučiť sa z chýb minulosti. Doposiaľ však taká analýza vypracovaná nebola,“ doplnil viceprezident RÚZ Jozef Špirko.