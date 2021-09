Novinka od budúceho roka: Rodičovský príspevok má byť aj pre starých rodičov na dôchodku

Starí rodičia, ktorí sú poberateľmi starobného alebo predčasného starobného dôchodku, budú môcť od začiatku budúceho roka dostávať aj rodičovský príspevok.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý do parlamentu predložila skupina koaličných poslancov. Rodičovský príspevok budú starí rodičia dostávať z úradu práce a sociálnych vecí, ak sa budú starať o vnúča vo veku do troch rokov alebo o vnúča do šiestich rokov veku, ak má vnúča dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Starý rodič si bude môcť uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa. Vyšší, 383-eurový rodičovský príspevok bude môcť starý rodič v budúcom roku poberať vtedy, ak rodič dieťaťa dostával materskú dávku. Ak napríklad matka dieťaťa poberala materskú dávku a po skončení materskej dovolenky si nárok na rodičovský príspevok so súhlasom rodiča uplatní starý rodič, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok vo vyššej sume. Ak však matka dieťaťa materskú dávku nedostávala, starý rodič si môže uplatniť nárok len na 280-eurový rodičovský príspevok.

„Starí rodičia sa budú môcť starať o vnúčatá s finančnou podporou štátu a rodičia sa budú môcť vrátiť do pracovného života," zdôvodnili návrh koaliční poslanci. Rovnakú možnosť chcú poskytnúť aj tzv. nebiologickým starým rodičom, teda rodičom náhradných rodičov alebo rodičom manžela alebo manželky rodiča dieťaťa.