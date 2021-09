Vyostrené protesty v Bratislave a Košiciach: Streľba do vzduchu i slzný plyn!

V slovenských metropolách sa počas Dňa Ústavy protestovalo. Čím pokročilejšia hodina bola, tým sa atmosféra viac vyostrovala. V hlavnom meste si protest vzal pod patronát Kotleba s jeho fašistickou stranou.

V Košiciach mal zase hlavné slovo Robert Fico, ktorého podporil aj bývalý prezident Gašparovič. Na východe sa stretla tiež hŕstka občanov, ktorí protestovali proti protestujúcim.

Prerušená mestská doprava v okolí Hodžovho námestia, incident s vodičkou električky, dvaja zadržaní po potýčkach s políciou či heslá o genocíde národa. Včera sa v Bratislave opäť protestovalo proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, či proti protipandemickým opatreniam. Dav dokonca vyzýval zasahujúcich policajtov, aby dali prilby dole a pripojili sa k demonštrantom. K zadržaniu dvoch demonštrujúcich došlo krátko po začiatku protestov.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Tie sa začali v hlavnom meste na viacerých miestach a k zadržaniu došlo v skupine pred parlamentom. Sem neskôr zavítali stovky demonštrantov aj spred Prezidentského paláca, no po príchode na Hradný kopec čakal protestujúcich kordón ťažkoodencov. Polícia dohovárala prítomným poslancom ĽSNS, aby ľudí udržali v bezpečnej vzdialenosti od policajtov. Nakoniec to dav prestalo baviť a vrátil sa do centra mesta opäť na Hodžovo námestie. Polícii sa dav nedarilo dostať pod kontrolu, zablokovali dopravu smerom na Suché mýto, hlavnú železničnú stanicu či Palisády, podchod pod Hodžovým námestím a Staromestskú ulicu. Kvôli demonštrácii bolo odklonených 6 liniek MHD. Pri presune protestujúcich medzi Prezidentským palácom a Národnou radou SR došlo k potýčke medzi demonštrantmi a vodičkou električky.