Zachránia stranu Za ľudí? Marcinková už dostala ponuky na prestup, Benčík neskrýva sklamanie

Všetky možnosti sú otvorené, prioritou je zachrániť stranu Za ľudí.

Tvrdia to poslanci z frakcie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) v súvislosti s prehlbujúcim sa rozkolom v strane. Nepovedali však, či by po prípadnom odchode z poslaneckého klubu Za ľudí vstúpili do iného vládneho poslaneckého klubu.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v pondelok 30. augusta uviedla, že navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv niektorým funkcionárom strany okolo ministerky Kolíkovej. Pozastavenie práv sa má týkať tých členov, ktorí údajne s konkurenčnými politickými stranami koordinujú postup proti vlastnej strane. Veľká väčšina z predsedníctva, ale aj veľká väčšina z viac ako 700 členov strany, je podľa Remišovej jednotná a chce pokračovať v napĺňaní programu strany. „Nie neustále riešiť útoky a nenaplnené ambície skupinky, ktorá vyvolala konflikt v strane z nepochopiteľných dôvodov, ktorým nerozumejú ani členovia strany ani verejnosť,“ vyhlásila Remišová, ktorá na najbližšom rokovaní predsedníctva navrhne pozastavenie výkonu práv členov tejto skupinky.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) v reakcií na vývoj v strane nevylúčila vstup do iného poslaneckého klubu. Nepovedala, ktorý by to mohol byť. „Pre mňa je táto dilema tak veľká, že si netrúfnem povedať výsledok,“ poznamenala. Doplnila, že dostala ponuky z rôznych strán, keďže neskrýva sklamanie, kam smeruje strana Za ľudí. Podľa Macinkovej sa spustila v strane lavína paranoje a čistiek. Poslankyňa považuje za dôležité komunikovať s členmi strany a až potom príde „finálne rozhodnutie“. Členovia frakcie chcú podľa Marcinkovej urobiť všetko pre to, aby koalícia bola naďalej stabilná a napĺňala svoje ciele.

Ďalší poslanec klubu Za ľudí Tomáš Lehotský uviedol, že do strany dali kus života, času a veľa námahy, preto ich rozhodovanie nie je jednoduché. Poslanec Ján Benčík (Za ľudí) povedal, že sa ho dotklo vyjadrenie Remišovej, že skupinka funkcionárov okolo Kolíkovej možno čaká na lepšie časy s Hlasom-SD alebo so Smerom-SD. „Je to úbohé klamstvo sa takto vyjadrovať. Naozaj, nikto z nás ani v najdivokejších snoch nepočíta s tým, že by spolupracoval so Smerom alebo Hlasom,“ zdôraznil Benčík.