Daniel sa ako turista dostal na Mont Blanc: Prekvapivé slová po absolvovaní výstupu

Turista Daniel Kúdela (42) z Urminiec (okr. Topoľčany) si splnil sen a vyliezol na najvyššiu strechu strednej Európy Mont Blanc, ktorý má úctyhodných 4 810 metrov. Tvrdí, že to zvládne každý, kto sa trochu pripravuje a dokonca ho to ani finančne nezruinuje.

Hory mal vždy rád a túla sa nimi vždy, keď má čo len trochu času. Usmievavý skladník Dano prepadol čaru turistiky a nebojí sa ani výziev. Zábery, ktoré vznikli na najvyššej streche Európy, ako Mont Blanc volajú, vyrážajú dych! Tvrdí, že finančne sa dá na to pripraviť tak, aby to nikoho nezruinovalo.

„Celý výstup ma vyšiel dokopy na približne 1 700 eur. Dobre je mať nejakého sprievodcu, ktorý sa tu vyzná. Všetko sa dá ale zabezpečiť aj cez cestovku, len treba nájsť serióznu,“ prízvukuje sympatický mladý muž. Výstroj je už trochu náročnejšia záležitosť. „Ja som si napríklad kupoval výstroj postupne v priebehu troch rokov. Kto chodí, tak určite má nejaké základy a investuje do toho sporadicky, nie je to jednorazová záležitosť. A tie ceny sa pohybujú tiež rôzne, ako je kto náročný a čo všetko s tým plánuje. Ide aj o kvalitné oblečenie, mačky, sedák, karabíny a podobne,“ hovorí Dano.

Zanietený turista sa na výstupy pripravuje veľmi dôkladne. „Je to v prvom rade o kvalitnom oblečení, aby nebola zima. Ja sa napríklad pripravujem tak, že spávam aj v zime vonku,“ prezradil so smiechom. A čo bolo na prekrásnom Mont Blancu podľa neho najťažšie?

„Prejsť cez kuolár, kde padajú kamene. A po chatu Goutier to je cesta na určitých miestach zaistená oceľovým lanom, je to aj o lezení, už tam sa niektoré skupiny naväzujú do lanových družstiev,“ zamyslí sa. Výstup na vrchol mu trval 5 hodín, pričom z chaty vyrazili ráno o tretej hodine.