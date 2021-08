Tragédia neďaleko Trenčína: Július zhorel zaživa v rodnom dome! Desivé slová susedy

Hrôzostrašné prebudenie zažila rodina s piatimi deťmi v obci Bobot (okr. Trenčín). V nedeľu o štvrtej nadránom ich zalarmoval sused Július (21), že jeho rodičovský dom pohltili plamene. Jeho imobilnému otcovi Júliusovi († 75) už nebolo pomoci, zostal uväznený v horiacom dome. V troskách zhoreného domu sa našlo niekoľko zbraní a munícia.

Suseda Eva Husáková ani krátko po obrovskej tragédii nemôže uveriť, čo sa vo vedľajšom dome udialo. „O štvrtej nadránom ma zobudil veľký hluk a krik. Sused len v spodnej bielizni kričal na môjho manžela, že ich dom horí a vnútri zostal jeho ležiaci otec Július († 75), ktorému amputovali nohu. Povedal nám, že mu už nemohol pomôcť,“ opisovala vystrašená suseda tragickú udalosť.

„S piatimi deťmi sme hneď utekali z domu. Starší syn volal hasičov a záchranku. Zo susedovho domu šľahali plamene aj do výšky 5 metrov. V susedovom dome buchla plynová bomba. Rozbilo nám to okná,“ pokračovala E. Husáková. „Len pred dvoma týždňami mu zomrela mama a teraz takáto krutá smrť jeho otca,“ uzavrela so slzami v očiach vystrašená suseda.

Nepríjemné prekvapenie čakalo na policajtov aj pri prehľadávaní zhoreniska. „Doposiaľ neznámy páchateľ si zadovážil bez povolenia bubienkový perkusný revolver s nábojmi, hlaveň dvojranovej brokovnice, hlaveň malokalibrovky a podomácky vyrobený pukál,“ informovala trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková.

Dodala, že požiarom bola na dome spôsobená škoda približne 25-tisíc eur. Došlo aj k obhoreniu prístavby a časti strechy susedného domu, kde majiteľovi vznikla škoda asi 2-tisíc eur. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a vo veci prečinu všeobecného ohrozenia.