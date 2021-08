Postaví Mikulec Kovaříka mimo služby? Veľavravné slová ministra vnútra

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podnikne ďalšie kroky voči policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi.

Jedným z riešení je podľa neho aj postavenie mimo služby, no na to musia byť splnené podmienky. Mikulec tiež v pondelok zopakoval, že šéfovi polície dôveruje a je presvedčený o tom, že nezastavil policajnú akciu. Minister sa má s Kovaříkom stretnúť ešte v pondelok. Nie je podľa neho vylúčené, že Kovařík sám odstúpi, no nechcel o tom špekulovať.

Postavenie príslušníka Policajného zboru (PZ) mimo služby má podľa ministra vnútra pravidlá. "Budeme sa o tom rozprávať a rozhodnem sa vzhľadom na to, že aj postavenie mimo činnej služby príslušníka PZ má zo zákona určité pravidlá. Ak budú naplnené podmienky na to, aby bol postavený mimo činnej služby, samozrejme, aj toto je jedno z riešení," povedal Mikulec na tlačovej konferencii v budove parlamentu.

Mikulec považuje uniknutie uznesenia o obvinení Kovaříka za "nie celkom férové", skôr za účelové. Dá sa to podľa neho považovať za zlyhanie prokuratúry. "Budeme čakať na ďalšie kroky generálnej prokuratúry," skonštatoval. Minister je presvedčený, že Kovařík nezneužil právomoc verejného činiteľa ani nezastavil policajnú akciu. "Nedošlo k prerušeniu ani zastaveniu policajnej akcie, došlo len k prerušeniu činnosti zásahovej jednotky, ktorá bola nasadená v rozpore s internými predpismi PZ," pripomenul s tým, že dôveruje orgánom činným v trestnom konaní.

O Kovaříkovi majú v pondelok hovoriť aj koaliční lídri na koaličnej rade. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. To, že ešte nie je Kovařík postavený mimo služby, vníma Pčolinský ako problém. Považuje to za dvojitý meter vzhľadom na to, že vyšetrovateľka úradu inšpekčnej služby Diana Santusová bola podľa neho postavená mimo služby len preto, že chcel minister ešte niečo preveriť.

Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila vo štvrtok (26. 8.) Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta. Šéf polície vyzval prokuratúru, aby začala trestné stíhanie pre uniknutie dokumentu o vznesení mu obvinenia na verejnosť. Poukázal na to, že uznesenie nikomu neodovzdal, nekopíroval a nezverejnil.