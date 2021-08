Na podujatia s pápežom na Slovensku je prihlásených viac ako 40-tisíc ľudí: Najväčší záujem je o Šaštín

Na podujatia s pápežom je zaregistrovaných zatiaľ okolo 46 000 ľudí.

Najväčší záujem má verejnosť zatiaľ o posledný deň návštevy pápeža na Slovensku, teda 15. septembra, keď bude Svätý Otec v Šaštíne. TASR to potvrdil hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Do Šaštína sa zaregistrovalo okolo 23 000 ľudí, čo je približne polovica zo všetkých prihlásených ľudí. "Do Prešova sa doposiaľ prihlásilo zhruba 13 000 záujemcov," priblížil Kramara. O stretnutie pápeža s rómskou komunitou na Luniku IX v Košiciach prejavilo záujem okolo 1000 ľudí a na stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach zhruba 9000 ľudí.

Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.