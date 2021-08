Štatistika úmrtí na Slovensku: Také číslo sme nemali za posledných 13 mesiacov

V júli zomrelo na Slovensku takmer 4100 ľudí, čo je o necelé tri percentá menej ako priemer za siedmy mesiac z predchádzajúcich piatich rokov.

Zároveň ide o najnižší počet zomretých za posledných 13 mesiacov. Novému koronavírusu podľahlo 18 osôb. Vyplýva to z predbežných údajov o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v júli 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Podľa ŠÚ SR sa nadúmrtnosť v júli 2021 prejavila už len v dvoch krajoch a v skupine mladších seniorov vo veku od 65 do 74 rokov. COVID-19 už nefiguroval ani v prvej desiatke príčin úmrtí. Celkový počet zomretých sa tak dostal pod úroveň priemeru predošlých piatich rokov po 13 mesiacoch.

Riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická uviedla, že pod pokles úmrtí v júli sa výrazne podpísala zlepšená epidemická situácia. "Celkový počet zomretých i nadúmrtnosť sa nám od januára každý mesiac postupne znižujú," povedala.

Štatistiky poukázali na to, že v seniorskej kategórii nad 65 rokov zomrelo v júli viac ako 3100 ľudí, čo predstavuje viac ako tri štvrtiny všetkých úmrtí. Jedinou kategóriou, v ktorej bola v siedmom mesiaci úmrtnosť oproti priemeru vyššia, a to o štyri percentá, boli mladší seniori od 65 do 74 rokov. Práve táto skupina bola podľa ŠÚ SR v tomto roku najpostihnutejšou a počas januára a februára v nej nadúmrtnosť presiahla 100 percent.

Prvýkrát v tomto roku zomrelo v kategórii ľudí v produktívnom veku, teda medzi 15. až 64. rokom života, menej osôb v porovnaní s päťročným priemerom, a to takmer o desať percent. Už v júni bola nadúmrtnosť v tejto kategórii len vyše jedného percenta.

V júli však dva kraje zaznamenali väčší počet úmrtí oproti päťročnému priemeru. Najvýraznejšie sa nadúmrtnosť prejavila v Prešovskom kraji, dosiahla hodnotu deväť percent. Miernu nadúmrtnosť zaznamenal aj Trnavský kraj, a to dve percentá.

"Oproti júnovým hodnotám sa situácia v miere nadúmrtnosti zlepšila vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Najviac to bolo v Banskobystrickom kraji, kde nadúmrtnosť poklesla o takmer 18 percentuálnych bodov," dodala Podmanická.